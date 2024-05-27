Журналист VGC подтвердил слухи о разработке ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica; инсайдер рассказал подробности

Capcom, похоже, нашла свою золотую жилу в ремейках. Resident Evil 2 и Resident Evil 4 добились огромного успеха в продажах и получили высокую оценку как критиков, так и игроков. Сегодня известный инсайдер по серии Resident Evil Dusk Golem сообщил о разработке ремейков Resident Evil Zero и Code Veronica. Позже эту информацию подтвердил журналист VGC Энди Робинсон, написав, что к словам инсайдера следует прислушаться.
Далее сам Dusk Golem рассказал несколько подробностей. В частности, то, что над Zero работают команды K2 и M-Two, создавшие DLC Separate Ways и помогавшие в разработке ремейка Resident Evil 4, а за Code Veronica отвечает основная команда Capcom, разработавшая ремейки RE:2 и RE:4.
Насколько я слышал, Zero в основном возглавляют K2 и M-Two (которые совсем недавно сделали DLC Separate Ways для RE:4 и были студией поддержки RE:4), Code Veronica — это Capcom Dev 1 во многом с теми же разработчиками, что работали над RE:2 и RE:4.
Resident Evil Zero изначально была выпущена в 2002 году для GameCube, а позже был выпущен HD-ремастер для всех возможных платформ.
Resident Evil – Code: Veronica вышла в 2000 году для SEGA Dreamcast, а позже появился и HD-ремастер на всех возможных консолях.
Код Вероника - просто пушка. Любимая часть // Евгений Груздь
код веронику не получилось пройти на дремкаст, и потом забил, так что ждем
Все эти игры я играл ещё через эмуляторы. Прошёл по паре раз. Zero и RE:Remake имели слишком крутую графику для того времени.
Так производство ремейка 0 нецелесообразно без ремейка 1 части))Так что Голум не обманывает нас))
Выпустили бы они всю классику на пк, со всеми плюшками стима.
Завали лживое ебало, продажный подставляющий свою жопу Даст Голлуму VGC-шник!
Мне интересно,что они с 5 частью сделают,ремейк ещё не анонсировали,а igm уже горит,что будет выйди он без "антирасистских" изменений.
АЛЁ! АУТРБРЕК ТОЖЕ СУЩЕСТВУЕТ!
ясно раз дали делать resident evil zero другой команде значит ее ждет судьба провальной re3