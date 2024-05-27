Журналист VGC подтвердил слухи о разработке ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica; инсайдер рассказал подробности

Capcom, похоже, нашла свою золотую жилу в ремейках. Resident Evil 2 и Resident Evil 4 добились огромного успеха в продажах и получили высокую оценку как критиков, так и игроков. Сегодня известный инсайдер по серии Resident Evil Dusk Golem сообщил о разработке ремейков Resident Evil Zero и Code Veronica. Позже эту информацию подтвердил журналист VGC Энди Робинсон, написав, что к словам инсайдера следует прислушаться.

Далее сам Dusk Golem рассказал несколько подробностей. В частности, то, что над Zero работают команды K2 и M-Two, создавшие DLC Separate Ways и помогавшие в разработке ремейка Resident Evil 4, а за Code Veronica отвечает основная команда Capcom, разработавшая ремейки RE:2 и RE:4.

Насколько я слышал, Zero в основном возглавляют K2 и M-Two (которые совсем недавно сделали DLC Separate Ways для RE:4 и были студией поддержки RE:4), Code Veronica — это Capcom Dev 1 во многом с теми же разработчиками, что работали над RE:2 и RE:4.

Resident Evil Zero изначально была выпущена в 2002 году для GameCube, а позже был выпущен HD-ремастер для всех возможных платформ.

Resident Evil – Code: Veronica вышла в 2000 году для SEGA Dreamcast, а позже появился и HD-ремастер на всех возможных консолях.