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Resident Evil 0 12.11.2002
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.4 704 оценки

Журналист VGC подтвердил слухи о разработке ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica; инсайдер рассказал подробности

monk70
Новости

Capcom, похоже, нашла свою золотую жилу в ремейках. Resident Evil 2 и Resident Evil 4 добились огромного успеха в продажах и получили высокую оценку как критиков, так и игроков. Сегодня известный инсайдер по серии Resident Evil Dusk Golem сообщил о разработке ремейков Resident Evil Zero и Code Veronica. Позже эту информацию подтвердил журналист VGC Энди Робинсон, написав, что к словам инсайдера следует прислушаться.

Далее сам Dusk Golem рассказал несколько подробностей. В частности, то, что над Zero работают команды K2 и M-Two, создавшие DLC Separate Ways и помогавшие в разработке ремейка Resident Evil 4, а за Code Veronica отвечает основная команда Capcom, разработавшая ремейки RE:2 и RE:4.

Насколько я слышал, Zero в основном возглавляют K2 и M-Two (которые совсем недавно сделали DLC Separate Ways для RE:4 и были студией поддержки RE:4), Code Veronica — это Capcom Dev 1 во многом с теми же разработчиками, что работали над RE:2 и RE:4.

Resident Evil Zero изначально была выпущена в 2002 году для GameCube, а позже был выпущен HD-ремастер для всех возможных платформ.

Resident Evil – Code: Veronica вышла в 2000 году для SEGA Dreamcast, а позже появился и HD-ремастер на всех возможных консолях.

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Комментарии: 9
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Пользователь ВКонтакте

Код Вероника - просто пушка. Любимая часть // Евгений Груздь

0
VanZan19

код веронику не получилось пройти на дремкаст, и потом забил, так что ждем

0
Legend_of_the_Hero

Все эти игры я играл ещё через эмуляторы. Прошёл по паре раз. Zero и RE:Remake имели слишком крутую графику для того времени.

0
Fad454

Так производство ремейка 0 нецелесообразно без ремейка 1 части))Так что Голум не обманывает нас))

0
Baxxi

Выпустили бы они всю классику на пк, со всеми плюшками стима.

0
Владимир Асцатрян

Завали лживое ебало, продажный подставляющий свою жопу Даст Голлуму VGC-шник!

-1
samosan

Мне интересно,что они с 5 частью сделают,ремейк ещё не анонсировали,а igm уже горит,что будет выйди он без "антирасистских" изменений.

-2
Спектр Зис

АЛЁ! АУТРБРЕК ТОЖЕ СУЩЕСТВУЕТ!

-2
s4oc

ясно раз дали делать resident evil zero другой команде значит ее ждет судьба провальной re3

-3