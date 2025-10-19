Журналисты подтверждают производство ремейка Resident Evil 0 - первые подробности об актёрах и изменениях в сюжете

Портал MP1st опубликовал эксклюзивный материал, в котором со ссылкой на надёжные источники подтвердил недавнее слухи. Capcom действительно работает над ремейком Resident Evil 0. Игра, известная как приквел оригинальной Resident Evil и изначально вышедшая на GameCube в 2002 году, находится в разработке уже несколько лет под кодовым названием Project Chamber — отсылка к фамилии главной героини, Ребекки Чамберс.

По данным журналистов, съёмки с использованием технологии motion capture начались ещё в 2024 году. Производственный процесс курирует студия Beyond Capture, ранее сотрудничавшая с Capcom над ремейком Resident Evil 4 и Street Fighter 6. Одну из главных ролей исполнит Джон Макларен, известный по игре Guardians of the Galaxy (2021), где он озвучивал Звёздного Лорда, а также по участию в Far Cry 5. Источники предполагают, что актёр воплотит Билли Коэна, второго протагониста наряду с Ребеккой.

В ремейке, как отмечают инсайдеры, Capcom планирует расширить оригинальный сюжет, сохранив при этом ключевые события. Одна из новых сцен будет связана с эпизодом на поезде, где впервые появится персонаж — машинист поезда, ранее лишь упоминавшийся в заметках. По сюжету он обратится к Ребекке за помощью, но затем предаст её, заперев в вагоне, полном заражённых. Позже его роль в истории раскроется глубже: героиня встретит его вновь — в компании загадочного персонажа, обладающего знанием происходящего в лабораториях «Амбреллы».

Эти изменения, по данным источников, придадут повествованию более кинематографичный характер, сохраняя при этом мрачную атмосферу оригинала.

Несмотря на утечку, релиз проекта, судя по всему, ещё не скоро. По сведениям инсайдера Dusk Golem, ремейк Code Veronica выйдет раньше — ориентировочно в первом квартале 2027 года, а Resident Evil 0 Remake ожидается в 2028-м.