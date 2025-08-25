Актер, озвучивавший Леона в римейках Resident Evil, рассказал, как потерял сознание во время озвучки персонажа

Во время панельной дискуссии на Fan Expo Canada Ник Апостолидес (Nick Apostolides) — актёр озвучки, подаривший голос Леону С. Кеннеди, рассказал удивительную историю о том, как один обычный рабочий день едва не закончился трагедией, когда он записывал свои реплики для ремейка Resident Evil 2, вышедшего в 2019 году.

Я случайно себя задушил, — сказал актер. Я потерял сознание в студии во время записи сцены смерти, где Тиран поднимал меня за шею, пока я не испустил дух.

По словам Апостолидеса, запись происходила в конце долгого рабочего дня, и он хотел показать убедительную игру:

Чтобы это звучало реалистично, я набрал воды в горло, чтобы создать эффект, будто я тону в крови, и сжал руки вокруг шеи. Мне стало немного дурно, но я подумал: «Еще один дубль», и сжал так сильно, что перекрыл поток кислорода к мозгу.

Актер рассказывает, что потерял сознание, и режиссер подумал, что это часть спектакля, но все в итоге обошлось, конечно. В игре эта сцена присутствует как один из возможных вариантов смерти персонажа, и Апостолидес гордится ею.

.Она звучит так хорошо, так убедительно. Я чувствую, что выполнил свою миссию. Теперь я делаю такие сцены на коленях, на случай, если снова потеряю сознание, — шутливо продолжил актер

Помимо ремейка Resident Evil 2, Ник Апостолидис также озвучивал Леона в ремейке Resident Evil 4, релиз которого состоялся в 2023 году.