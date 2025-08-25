Актер, озвучивавший Леона в римейках Resident Evil, рассказал, как потерял сознание во время озвучки персонажа

Во время панельной дискуссии на Fan Expo Canada Ник Апостолидес (Nick Apostolides) — актёр озвучки, подаривший голос Леону С. Кеннеди, рассказал удивительную историю о том, как один обычный рабочий день едва не закончился трагедией, когда он записывал свои реплики для ремейка Resident Evil 2, вышедшего в 2019 году.
Я случайно себя задушил, — сказал актер. Я потерял сознание в студии во время записи сцены смерти, где Тиран поднимал меня за шею, пока я не испустил дух.
По словам Апостолидеса, запись происходила в конце долгого рабочего дня, и он хотел показать убедительную игру:
Чтобы это звучало реалистично, я набрал воды в горло, чтобы создать эффект, будто я тону в крови, и сжал руки вокруг шеи. Мне стало немного дурно, но я подумал: «Еще один дубль», и сжал так сильно, что перекрыл поток кислорода к мозгу.
Актер рассказывает, что потерял сознание, и режиссер подумал, что это часть спектакля, но все в итоге обошлось, конечно. В игре эта сцена присутствует как один из возможных вариантов смерти персонажа, и Апостолидес гордится ею.
.Она звучит так хорошо, так убедительно. Я чувствую, что выполнил свою миссию. Теперь я делаю такие сцены на коленях, на случай, если снова потеряю сознание, — шутливо продолжил актер
Помимо ремейка Resident Evil 2, Ник Апостолидис также озвучивал Леона в ремейке Resident Evil 4, релиз которого состоялся в 2023 году.
То-то я ловил себя на вопросе при прохождении "как они озвучивали эти звуки"? ))
рИмейки. Ясно // Александр Королёв
Чё, так пернуть хотел, аж пересторался? ))))
Когда человек любит свою работу то и сдохнуть не жалко
Ну да чел чуть не отлетел в мир иной ради эпичной сцены, еще и воды набрал в рот чтобы иметь шанс отключится подавиться и захлебнуться просто Мегамозг.
интересно а если в той сцене были тентакли которые торчали у Тирана из руки он их засунул Леону в дупло этот клоун тоже бы себе засунул крупные продулковатые предметы чтомы соответствовать роли?
Что такое рИмейк?