Анимация лиц, отражения в зеркалах и стёклах, 16:9, 60 FPS, HD-текстуры и физика зомби: Resident Evil 2 преобразили

Культовая Resident Evil 2 образца 1998 года получила одно из самых масштабных фанатских улучшений за последние годы. Моддер SonicB00M выпустил версию 4.0 проекта RE, которая значительно преображает оригинальную игру, сохраняя её классическую атмосферу и особенности игрового процесса.

Обновление включает переработанные HD-текстуры и фоны, поддержку 60 FPS, динамические тени, дополнительные отражения и улучшенные эффекты воды. Кроме того, появились поддержка широкоформатных экранов 16:9, сглаживание SSAA, настройка внутреннего разрешения и возможность переключения на современную схему управления.

Особого внимания заслуживают улучшенные анимации персонажей. Теперь герои моргают и двигают губами синхронно с произносимыми репликами, а зомби получили дополнительные текстуры повреждений и физику ragdoll. Разработчик также переработал видеовставки, повысив их детализацию и качество изображения.

По словам автора, работа над обновлением началась с экспериментов по созданию патча для 60 FPS с использованием современных ИИ-моделей. Постепенно проект разросся до полноценной модернизации игры. В разработке также использовались Claude и Codex, а основой для некоторых улучшений послужили наработки создателей Classic Rebirth, TeamX HD Mod и Seamless HD Project.

Все новые функции можно настраивать непосредственно в игровом меню. Для удобства установки предусмотрен специальный инсталлятор, который автоматически загружает необходимые файлы и поддерживает версии Resident Evil 2 из Steam, GOG и Sourcenext.

RE 4.0 распространяется совершенно бесплатно и уже доступен для скачивания. Для установки потребуется оригинальная копия Resident Evil 2.