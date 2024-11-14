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Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 7 345 оценок

Capcom показала скриншоты из ремейка Resident Evil 2 для iPhone и Mac

Gruz_
Новости

Одновременно с оглашением даты релиза ремейка Resident Evil 2 для устройств Apple, компания Capcom также выложила подборку скриншотов, по которым можно составить представление о том, как будет выглядеть порт на новой платформе.

Как отмечается, Resident Evil 2 для Apple получит поддержку геймпада, а также функции автоприцела и автострельбы. Кроме того, в ремейке для Apple предусмотрена поддержка кросс-сохранений, но лишь в пределах платформы компании: перенести свои сохранения с ПК или консолей не удастся. Также перед покупкой игроки смогут бесплатно поиграть в демоверсию игры.

Также стоит упомянуть, что по состоянию на октябрь 2024 года было продано 14,5 миллионов копий ремейка Resident Evil 2.

Resident Evil 2 достигла 14,5 миллионов проданных копий, Resident Evil 3 - 9,2 миллиона

Ремейк Resident Evil 2 появится на iPhone 16 и iPhone 15 Pro, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии уже 10 декабря этого года.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

ай фоны это хрень полная ваша

11
Heather123

Зачем ? Чтобы на 10 минут хватило зарядки ?

6
Omnia Smirnow

Нет, что бы играть в 20 кадров.

5
Дмитрий Поляков 1987

Не проще было портануть на Свич? Аркхэм Найт вон портанули, не без проблем конечно же, но играется приемлемо, сам сейчас играю. МК1 тоже приемлемо играется. Да и с 30фепесами смириться можно, портативка все же.

1
Уральский чекист

Просто нужно еще немножко денег, из за этого и выпускают)

0
петюша васькинов

Когда то ещё на gtx 650 ti прошёл.

0