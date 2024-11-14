Capcom показала скриншоты из ремейка Resident Evil 2 для iPhone и Mac

Одновременно с оглашением даты релиза ремейка Resident Evil 2 для устройств Apple, компания Capcom также выложила подборку скриншотов, по которым можно составить представление о том, как будет выглядеть порт на новой платформе.

Как отмечается, Resident Evil 2 для Apple получит поддержку геймпада, а также функции автоприцела и автострельбы. Кроме того, в ремейке для Apple предусмотрена поддержка кросс-сохранений, но лишь в пределах платформы компании: перенести свои сохранения с ПК или консолей не удастся. Также перед покупкой игроки смогут бесплатно поиграть в демоверсию игры.

Также стоит упомянуть, что по состоянию на октябрь 2024 года было продано 14,5 миллионов копий ремейка Resident Evil 2.

Ремейк Resident Evil 2 появится на iPhone 16 и iPhone 15 Pro, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии уже 10 декабря этого года.