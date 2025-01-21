Capcom снова постигла неудача на iOS. Мобильная версия Resident Evil 2 принесла всего $100 000

В последнее время Capcom начала переносить игры популярной франшизы Resident Evil на мобильные устройства, выпуская их для iOS. Впрочем, похоже, что, в отличие от консольных и ПК-версий, на мобильных устройствах такие игры не приносят желаемого дохода. Как выяснилось, с момента релиза на iOS (10 декабря) Resident Evil 2 заработала для Capcom всего лишь $100 тысяч.
За первый месяц, с 10 декабря по 8 января, на игру действовала скидка в размере $30 и удалось заработать $95 тысяч, то есть игру купили примерно 9 500 человек. Сейчас, когда цена на игру вернулась к $40, ее купили всего 175 человек.
Напомним, что Resident Evil 7, которая вышла в июле прошлого года, также оказалась провальной: было продано чуть более 4 тысяч копий, а прибыль составила всего $84 тысячи. Впрочем, не только Capcom пытается пробиться на мобильный рынок.
Если верить представленным данным, другие крупные проекты тоже не пользуются большим успехом: Assassin's Creed Mirage разошлась тиражом в 9 000 копий (доход - $496 тыс.), а Death Stranding - в 14 500 копий (доход - $581 тыс.).
Каким бы охренительным не был re2 надо было понимать что на телефоне не востребованы серьёзные игры. Там скорее играют в помойки и геншины.
Capcom'у респект что развивает это направление, уже много своих отличных игр портировали. Но удивляет одно, каким образом AC mirage продалась лучше чем резик
Владельцам айфоном нужны игры три в ряд... // Александр Краснов
Для галочки мол смотрите, наш айфон про может запустить ПК игру)
Игра без гейпада не играбельна. Там с экранным управлением совсем не заморачивались.
Зато ремонтникам за реболл процессоров ляммы принесла😂😂😂 // Андрей Скрипник
Я хз насколько надо быть упоротым, что бы играть на телефоне в шутеры от первого или третьего лица, это разве что когда мамка даже консоль с авито не покупает никакую вообще, да и то можно устроиться куда листовки какие раздавать.
Кто бы сомневался. продавать за фул пк прайс игру которая мало того что будет страдать от уймы багов, глюков и вылетов, так еще и перестанет работать где нибудь через пол года. из за какого нибудь очередного обновления ос.
мобильные платформы крайне не стабильны. это не пк где выпустил игру и забыл лет на 10.
на мобилках же увы нужна поддержка 24\7\360 ибо почти каждая обнова ос будет ломать игру. и все прекрасно понимают что такой поддержки не будет. поэтому и не покупают.
там уже отзывы к этим модным портам с пк на мобилки, пестрят сообщениями что у кого то игры вообще не запускаются или крашится каждые 5 минут. или телефон греется как печка и нормально играть невозможно.
Вот вам и шедевры от Крэпком которые нах. никому ненужны.....между прочим мобильный гейминг самый прибыльный, туда все мечтают залезть (прЮвет обосравшимся скварям/юби/нинке/соньке) но не многим это удается, китайцы всех ыбут на подходе)