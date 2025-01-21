Capcom снова постигла неудача на iOS. Мобильная версия Resident Evil 2 принесла всего $100 000

В последнее время Capcom начала переносить игры популярной франшизы Resident Evil на мобильные устройства, выпуская их для iOS. Впрочем, похоже, что, в отличие от консольных и ПК-версий, на мобильных устройствах такие игры не приносят желаемого дохода. Как выяснилось, с момента релиза на iOS (10 декабря) Resident Evil 2 заработала для Capcom всего лишь $100 тысяч.

За первый месяц, с 10 декабря по 8 января, на игру действовала скидка в размере $30 и удалось заработать $95 тысяч, то есть игру купили примерно 9 500 человек. Сейчас, когда цена на игру вернулась к $40, ее купили всего 175 человек.

Напомним, что Resident Evil 7, которая вышла в июле прошлого года, также оказалась провальной: было продано чуть более 4 тысяч копий, а прибыль составила всего $84 тысячи. Впрочем, не только Capcom пытается пробиться на мобильный рынок.

Если верить представленным данным, другие крупные проекты тоже не пользуются большим успехом: Assassin's Creed Mirage разошлась тиражом в 9 000 копий (доход - $496 тыс.), а Death Stranding - в 14 500 копий (доход - $581 тыс.).