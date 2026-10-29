Capcom устроила неожиданный кроссовер: кто из героев Resident Evil выживет на станции "Севастополь" из Alien: Isolation?

Официальный аккаунт серии Resident Evil опубликовал новый пост, в котором предложил фанатам задуматься над необычным вопросом: кто из персонажей франшизы имеет наибольшие шансы выжить на космической станции "Севастополь" - той самой, где разворачиваются события хоррора Alien: Isolation. Сразу после этого аккаунт напомнил о специальном бандле Resident Evil 2 × Alien: Isolation, который сейчас доступен в Steam со скидкой 80%. Акция действует до 3 ноября.

В комментариях фанаты активно обсуждают кандидатов. Чаще всего упоминают Аду Вонг - многие считают, что ее скрытность, осторожность и опыт работы в одиночку дают ей лучшие шансы против ксеноморфа. Также часто называют Криса Редфилда (в основном шутят, что он просто побьет ксеноморфов кулаками), Альберта Вескера (из-за сверхспособностей), Джилл Валентайн и Леона Кеннеди.

Такой пост - классический пример кросс-промо между двумя культовыми хоррор-франшизами. Станция "Севастополь" известна как одно из самых напряженных и опасных мест в истории видеоигр, где игроку приходится скрываться от ксеноморфа практически без оружия. Вопрос о том, кто из героев Resident Evil смог бы там выжить, уже вызвал активное обсуждение среди фанатов.