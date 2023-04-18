Resident Evil 2 19.02.1999
9.2 3 670 оценок

Capcom вернёт трассировку лучей в ремейки Resident Evil 2 и 3 с ближайшим обновлением

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monk70
Новости

На прошлой неделе игроки заметили, что самое последнее обновление ремейков Resident Evil 2 и 3 удалило все параметры, связанные с трассировкой лучей в версиях игры для ПК, без объяснения причин. На это указал пользователь Reddit pmc64 в сабреддите pcgaming, который отметил, что обе игры «по-прежнему поддерживают DirectX 12», но параметры теперь отсутствуют, наряду с настройкой Dolby Atmos для наушников, в частности, в Resident Evil 3.

Как выяснилось, компания Capcom сделала это по ошибке и вернёт трассировку в ремейки с ближайшим обновлением.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JEKABRAZZ
На это указал пользователь Reddit pmc64 в сабреддите pcgaming

Почему здесь постоянно рекламируется Reddit? Обсуждения отсутствия RTX на steam форумах начались сразу после обновы. И этот pmc64 просто решил создать там тему.

1
tvorog8088

Над лицушниками изголяются)

Правильно я значит старые версии игр с торрента качнул.

-2