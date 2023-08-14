Сегодня компания Capcom выпустила неожиданное обновление для ремейка Resident Evil 2 на всех платформах. Когда в начале 2019 года состоялся релиз RE2, он стал первым в череде ремейков, которые Capcom начнет выпускать для серии Resident Evil. И хотя ремейк Resident Evil 4, вышедший в этом году, является последним подобным обновлением, Capcom вернулась к RE2, чтобы выпустить некоторые исправления, о которых просили некоторые фанаты.
Новый патч для Resident Evil 2, доступный для загрузки на платформах PlayStation, Xbox и PC, отнюдь не является масштабным. В основном, обновление добавляет перевод на новый язык, а также исправляет описания различных достижений на определенных языках. Помимо этих небольших изменений, Capcom также исправила различные ошибки и другие проблемы, которые продолжали существовать в RE2. Однако конкретные сведения о том, с чем были связаны эти ошибки, не были предоставлены, поэтому фанаты остаются в неведении относительно того, что именно было сделано в этом патче.
Вот полный список примечаний к новому обновлению Resident Evil 2:
- Добавлен латиноамериканский испанский в качестве языка отображения.
- Исправлены достижения, которые некорректно отображались на некоторых языках.
- Исправлены некоторые ошибки/недочеты.
Мало того, что сегодняшнее обновление появилось фактически из ниоткуда, так еще и Capcom, скорее всего, больше внимания уделяет своим недавним релизам, таким как Resident Evil 4, Street Fighter 6 и Exoprimal. Таким образом, это обновление может стать последним для RE2, если только игроки со временем не обнаружат новых проблем.
Для ремейка 3 части пол игры ещё добавьте из оригинала)))
Хорошо, но это выйдет как Resident Evil 3 Remake Enchanted Edition и с вас 69.99 долларов
В оригинал не играл, но третью часть прошел два раза, по длине игра показалась оптимальной, когда не ждать ну где же эта концовка, простые загадки тоже больше понравились, чем бестолковая беготня туда сюда из второй!
обновили так обновили
у Capcom,что какая-то ломка с резидентом.Они просто не могут остановиться-все обновляют и обновляют,гробя моды и русификаторы к игре.механики скоро точно перестанут править свой русификатор к игре.
Лучшее обновление для фанатов это сделать еще на ступень повысить уровень сложности, как я жду этого события от Capcom!
Лучшее обновление для фанатов - поход к психиатру
Выключи монитор- играй на звук...
ты что тут забыл, психиатр твой тебя не отпускал))