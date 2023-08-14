Capcom выпустила неожиданное обновление для ремейка Resident Evil 2 на всех платформах ©

Сегодня компания Capcom выпустила неожиданное обновление для ремейка Resident Evil 2 на всех платформах. Когда в начале 2019 года состоялся релиз RE2, он стал первым в череде ремейков, которые Capcom начнет выпускать для серии Resident Evil. И хотя ремейк Resident Evil 4, вышедший в этом году, является последним подобным обновлением, Capcom вернулась к RE2, чтобы выпустить некоторые исправления, о которых просили некоторые фанаты.

Новый патч для Resident Evil 2, доступный для загрузки на платформах PlayStation, Xbox и PC, отнюдь не является масштабным. В основном, обновление добавляет перевод на новый язык, а также исправляет описания различных достижений на определенных языках. Помимо этих небольших изменений, Capcom также исправила различные ошибки и другие проблемы, которые продолжали существовать в RE2. Однако конкретные сведения о том, с чем были связаны эти ошибки, не были предоставлены, поэтому фанаты остаются в неведении относительно того, что именно было сделано в этом патче.

Вот полный список примечаний к новому обновлению Resident Evil 2:

Добавлен латиноамериканский испанский в качестве языка отображения.

Исправлены достижения, которые некорректно отображались на некоторых языках.

Исправлены некоторые ошибки/недочеты.

Мало того, что сегодняшнее обновление появилось фактически из ниоткуда, так еще и Capcom, скорее всего, больше внимания уделяет своим недавним релизам, таким как Resident Evil 4, Street Fighter 6 и Exoprimal. Таким образом, это обновление может стать последним для RE2, если только игроки со временем не обнаружат новых проблем.