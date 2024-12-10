Capcom выпустила ремейк Resident Evil 2 на iPhone, iPad и Mac

Ремейк Resident Evil 2 от Capcom дебютировал на устройствах Apple, став четвёртой игрой Resident Evil, вышедшей на мобильных платформах Apple. Шутер ужасов на выживание доступен для бесплатной загрузки с ограниченной частью игры, после чего игрокам необходимо приобрести полную версию.
Хорошей новостью является то, что Capcom проводит распродажу со скидкой 75% в течение ограниченного времени. С сегодняшнего дня и до 8 января базовую игру можно купить за 9,99 $, а все внутриигровые награды можно разблокировать за 1,99 $.
После этой даты игра будет продаваться за 39,99 $. Для работы Resident Evil 2 требуется модель iPhone 15 Pro или iPhone 16 серии, а также iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии.
Игра поддерживает кросс-прогресс на поддерживаемых устройствах Apple, поэтому игроки могут продолжать свой прогресс, независимо от того, играют ли они на iPhone, iPad или Mac. Capcom утверждает, что размер приложения составляет около 31 ГБ, и что для процесса установки требуется, чтобы на целевом диске было как минимум в два раза больше свободного места. Для запуска игры также требуется подключение к Интернету.
Кто там ждал 10-ого числа новостей по резиденту?!))
для смартфонов тоже что ли
Не до конца понятен замысел, если с целью маркетинга, по моему ипхоны в рекламе не нуждаются , если для геймеров, то никто в здравом уме не будет покупать имиджевое устройство для выхода в инсту и фейкбук для игр. Да и продажи 7 и 8 части как бы показательны в этом плане, что то в районе 2-3 тысяч копий , это просто смешно. Выпустив на современных игровых андроидах могли бы быть 2-3 миллиона продаж думаю. Короче абсурд.
Отпишитесь если кто знает как идёт на M1 Pro