Capcom вырезала трассировку лучей из ремейков Resident Evil 2 и 3 на ПК

Вчера, после нового обновления для ремейков Resident Evil 2 и 3 для ПК, трассировка лучей исчезла из обеих игр. Свидетелями этого стали многие ПК-геймеры на официальных форумах обеих игр в Steam, где они пытаются понять, является ли это окончательным решением Capcom или просто временным удалением.
Помимо удаления трассировки лучей, похоже, что обновление также сломало HDR, который стал плохо работать на многих конфигурациях, хотя и остался присутствовать.
Обратите внимание, что Resident Evil 7, которая получила трассировку лучей вместе с Resident Evil 2 и 3, не пострадала.
Что могло произойти? По мнению одних, проблема, по сути, качественная, поскольку при активированной трассировке лучей, то есть при использовании DirectX 12, графическое качество этих двух игр ухудшается из-за более низких настроек по сравнению со стандартным режимом, что приводит к падению производительности.
Однако другие считают, что это временная мера, возможно, в рамках подготовки к выпуску нового обновления, улучшающего поддержку трассировки лучей. Пока трудно сказать, где правда, в отсутствие официального заявления от издателя. Остается только наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие часы и дни.
Дааа, молодцы Capcom. С самого начала добавили поддержку RT в RE2/RE3 и вырезали DX11, а потом в конечном итоге захотели выключить RT, просто:
Да оставьте уже в покое эти игры.
Пусть допиливают DX12 и практически незаметные лучи. С этим у игр не всё идеально. Они ТАА сколько времени чинили...
Нас ждёт еще один "Овердрайв"..
Зачем трогать то,что нормально работает...клоуны.
Блин, кто пишет эти новости?! Все с точностью до наоборот - CAPCOM прекратили поддержку DX11 NON-RT версий (вырезала данную опцию из 2-ой, 3-ей и 7-ой частей игр). Соответственно данные игры будут поддерживать только RTX. К слову, теперь все моды под non-rt перестанут работать - ждем их обновления). Модератор - поправь свою статью.
Они прекратили поддержку DX11 NON-RT версий, но вместе с этим выпилили RTX из новых версий.
Настройки rt пропали в dx 12 версии с последним патчем. Сначала полагалось, что они перепутали версии и просто оставили dx 11. Но нет, это именно 12 версия. Такие дела
зачем вообще трогать давно вышедшие игры работали хорошо и ладно нет надо всё испортить, одно хорошо 8 резик лучше стал работать после удаления денуво
Та ёпрст. Я задрался уже там графику настраивать, а теперь походу опять моды будут фигово работать. Как они надоели со своей трассировкой лучей.
Во всей серии резиков эффектов трассировки практически не видно, поэтому её включение даже на амд картах было приемлемо. Забейте вообще на эту трассировку, она и на хрен не нужна в играх, трассировка не улучшает графику настолько чтобы это было прямо сильно заметно повсеместно, максимум в некоторых местах отражения появятся, зато фпс садит даже на топах очень сильно
поиграй в dying light 2 и скажи что не улучшает тебя засмеют
да и в киберпанке так же будет
Главное в трассировке не сами отражения, а освещение, игра света и тени. Посмотри на новое освещение в киберпанке, сцена с Джеки на рынке, когда он лапшу ест. Разница _очевидна
когда у тебя амд