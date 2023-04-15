Capcom вырезала трассировку лучей из ремейков Resident Evil 2 и 3 на ПК ©

Вчера, после нового обновления для ремейков Resident Evil 2 и 3 для ПК, трассировка лучей исчезла из обеих игр. Свидетелями этого стали многие ПК-геймеры на официальных форумах обеих игр в Steam, где они пытаются понять, является ли это окончательным решением Capcom или просто временным удалением.

Помимо удаления трассировки лучей, похоже, что обновление также сломало HDR, который стал плохо работать на многих конфигурациях, хотя и остался присутствовать.

Обратите внимание, что Resident Evil 7, которая получила трассировку лучей вместе с Resident Evil 2 и 3, не пострадала.

Что могло произойти? По мнению одних, проблема, по сути, качественная, поскольку при активированной трассировке лучей, то есть при использовании DirectX 12, графическое качество этих двух игр ухудшается из-за более низких настроек по сравнению со стандартным режимом, что приводит к падению производительности.

Однако другие считают, что это временная мера, возможно, в рамках подготовки к выпуску нового обновления, улучшающего поддержку трассировки лучей. Пока трудно сказать, где правда, в отсутствие официального заявления от издателя. Остается только наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие часы и дни.