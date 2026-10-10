Энтузиаст добавил в ремейк Resident Evil 2 полноценный сплит-скрин и напарника с искусственным интеллектом

Энтузиаст под ником Shopcreeper01 выпустил для ПК-версии ремейка Resident Evil 2 масштабную модификацию HUNK-y Friend. Проект добавляет в проект полноценный локальный кооператив для двоих участников на одном компьютере, а также возможность прохождения сюжетной кампании бок о бок с напарником под управлением искусственного интеллекта.

Ключевым новшеством последних обновлений стала реализация режима разделенного экрана. В сплит-скрине второй игрок получает полностью независимую камеру, отдельный интерфейс, собственный фонарик, лазерный прицел и автономный инвентарь с поддержкой ящиков для хранения предметов. Кроме разделения монитора на две половины мод поддерживает прохождение на одном общем экране и интеграцию с классическими фиксированными ракурсами камеры из модификации RE2R Classic.

Для совместного выживания автор полностью переработал механику гибели персонажей. При обнулении шкалы здоровья герой не погибает моментально, а переходит в статус тяжело раненого и может ползти по полу, пока монстры переключаются на его товарища. Партнер способен поднять союзника на ноги или применить на него лекарственные травы, а экран окончания игры появляется только в случае одновременного падения обоих выживших. Дополнительно предусмотрены 3 уровня сложности второго персонажа, включая режим бессмертного помощника с бесконечными патронами и хардкорный вариант с одним ножом и пистолетом.

Одиночные игроки могут переключить второго персонажа под управление компьютерного напарника. Бот использует стандартную навигационную сетку уровней, самостоятельно открывает двери, перемещается по лестницам и оценивает дальность эффективной стрельбы из выданного арсенала. Управление спутником осуществляется через круговое меню команд, позволяющее отдавать приказы удерживать позицию, сосредоточить огонь на цели игрока или запросить передачу лечебных трав и боеприпасов.

Ростер доступных персонажей для второго номера насчитывает 15 моделей с оригинальными анимациями, голосами и звуками шагов. Помимо оперативника Ханка, Леона, Клэр и Ады Вонг в список вошли Шерри Биркин, Тофу, второстепенные герои из режима The Ghost Survivors, шеф полиции Брайан Айронс, водитель бензовоза и гражданские выжившие. Для каждого участника реализованы альтернативные костюмы и 2 настраиваемых слота экипировки.

Создатель модификации отметил, что изначальным стимулом для разработки стало желание помочь близкому человеку справиться со страхом перед мрачной атмосферой игры.

Я хотел помочь своей жене проходить проекты, которых она до ужаса боится. Ханк начинался как напарник поддержки: он сражался рядом с Леоном или Клэр, спасал их аптечками и патронами. Теперь же это полноценный напарник для сплит-скрина со своим инвентарем и механикой ранений.

- Shopcreeper01, автор модификации

Для работы модификации требуется утилита REFramework версии 1.5.9.1. Энтузиаст продолжает развивать проект и уже выпустил обновление 1.4.2, исправив проблемы со сбоями прицеливания на разделенном экране и оптимизировав загрузку персонажей в версиях игры на базе DirectX 11.