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Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 5 414 оценок

Фанат превратил классическую Resident Evil 2 в шутер от первого лица

butcher69
Новости

Resident Evil 2 Remake - один из самых лучших ремейков в истории, но оригинальная версия культового хоррора от Capcom остается одной из самых любимых частей. Об этом нам напоминает независимый разработчик, создавший фанатскую версию Resident Evil 2 от первого лица и с графикой в стиле PS1.

Детище дизайнера-любителя Perroautonomo, Biohazard2 - это шутер от первого лица для ПК с "ностальгической" графикой в стиле PlayStation 1, которая напоминает об атмосфере, сюжете и персонажах оригинальной Resident Evil 2.

Это независимый и совершенно бесплатный проект, о чем сам разработчик напоминает на странице Itch.io, открытой для того, чтобы поклонники серии могли бесплатно скачать демоверсию его фанатской работы на основе хоррора, выпущенной Capcom в 1998 году.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

очень уважаемо выглядит… гораздо лучше чем от третьего

1
Nell_0071

Модельки выглядят кринжово.)

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