Фанат превратил классическую Resident Evil 2 в шутер от первого лица

Вторая часть хоррор-экшена из серии Resident Evil.

Выход оригинальной Resident Evil 2 состоялся в 1998 году, но в 2019 году она вернулась в совершенно новом облике. Обновлённая версия преобразила знакомый городок Раккун-Сити, благодаря новому движку — RE Engine.

Погрузитесь в атмосферу ужаса и отчаяния. Выберите одного из двух главных героев — полицейского-новичка Леона С. Кеннеди или студентку Клэр Редфилд — и попытайтесь выжить в заражённом зомби-вирусом Раккун-Сити. Каждый из персонажей имеет свою уникальную сюжетную линию, которая раскрывает разные стороны трагедии. Вам предстоит сражаться с кровожадными мутантами, решать загадки и искать выход из опасной ситуации. Сможете ли вы раскрыть тайну заразы и спастись от гибели?