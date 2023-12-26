Фанат превратил классическую Resident Evil 2 в шутер от первого лица

Resident Evil 2 Remake - один из самых лучших ремейков в истории, но оригинальная версия культового хоррора от Capcom остается одной из самых любимых частей. Об этом нам напоминает независимый разработчик, создавший фанатскую версию Resident Evil 2 от первого лица и с графикой в стиле PS1.
Детище дизайнера-любителя Perroautonomo, Biohazard2 - это шутер от первого лица для ПК с "ностальгической" графикой в стиле PlayStation 1, которая напоминает об атмосфере, сюжете и персонажах оригинальной Resident Evil 2.
Это независимый и совершенно бесплатный проект, о чем сам разработчик напоминает на странице Itch.io, открытой для того, чтобы поклонники серии могли бесплатно скачать демоверсию его фанатской работы на основе хоррора, выпущенной Capcom в 1998 году.
очень уважаемо выглядит… гораздо лучше чем от третьего
Модельки выглядят кринжово.)