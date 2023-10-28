Фанат работает над правильным ремейком Resident Evil 2 на Unreal Engine 4

Моддер Guyue в настоящее время работает над ремейком классической игры Resident Evil 2 с использованием Unreal Engine 4.
Хотя дата выхода этого фанатского ремейка (или даже его демо-версии) пока неизвестна, вы можете посмотреть первые скриншоты. Эти скриншоты дадут вам представление о том, чего можно ожидать. от этого проекта.
Resident Evil 2 HD Reprint сохранит оригинальные 3D-модели и тот же стиль игрового процесса. Другими словами, у него будут фиксированные углы камеры. Прямо сейчас моддер воссоздает оригинальные карты в Unreal Engine 4, и первые показанные им сцены выглядят так, как вы их помните.
Поскольку в этом проекте используется UE4, моддер воспользуется некоторыми современными технологиями. Это означает, что мы получим улучшенное освещение и, возможно, лучшие отражения, глобальное освещение, эффекты постобработки и тени.
Правильный ремейк уже есть
Угу, а челу хочется постарперить в поисках ностальгии.
Ну такое не контрится
https://vk.com/sergprofi11?z=video-176710617_456240429%2Fd2179fdab764f8cb22%2Fpl_post_-176710617_64361
человеку хочется внести свой вклад в игровую индустрию да показать на что способен как разработчик так что с радостью можно будет поиграть в его творение 😺 👍
Мда... Ремейк для бумеров явно))