Фанат работает над правильным ремейком Resident Evil 2 на Unreal Engine 4

Моддер Guyue в настоящее время работает над ремейком классической игры Resident Evil 2 с использованием Unreal Engine 4.

Хотя дата выхода этого фанатского ремейка (или даже его демо-версии) пока неизвестна, вы можете посмотреть первые скриншоты. Эти скриншоты дадут вам представление о том, чего можно ожидать. от этого проекта.

Resident Evil 2 HD Reprint сохранит оригинальные 3D-модели и тот же стиль игрового процесса. Другими словами, у него будут фиксированные углы камеры. Прямо сейчас моддер воссоздает оригинальные карты в Unreal Engine 4, и первые показанные им сцены выглядят так, как вы их помните.

Поскольку в этом проекте используется UE4, моддер воспользуется некоторыми современными технологиями. Это означает, что мы получим улучшенное освещение и, возможно, лучшие отражения, глобальное освещение, эффекты постобработки и тени.