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Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 7 226 оценок

Физические издания Resident Evil 2, 3, 7 для PS5 появятся 6 декабре этого года

Gruz_
Новости

Хорошие новости для приверженцев физических изданий. Capcom подтвердила недавние сообщения, связанные с серией Resident Evil. Три части с улучшенной графикой наконец-то выйдут на физических носителях.

Компания Capcom официально сообщила, что физические версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7: Biohazard для PS5 выйдут в Европе и Японии уже 6 декабря 2024 года. Месяцем позже, в январе 2025 года, все три игры появятся и в других регионах, включая США. Информация на сайте Capcom касается только консолей Sony. На японском рынке уже появились первые предложения, из которых можно узнать, что цена каждой части составляет 2 960 иен (около $20).

Изначально все три игры появились на PS5 в летние месяцы 2022 года и представляли собой стандартное обновление с PS4 для PS5. Среди особенностей - трассировка лучей, поддержка контроллера PS5 DualSense, более быстрая загрузка и частота 120 кадров в секунду.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Уральский чекист

Еще немножко денег заработают, а потом анонс ремейков 0,1 и код вероника ))

1
Stasonich_spb

Всё разом анонсируют.

0
TX ZX Stasonich_spb

да, конечно и еще в один день все выйдут

2
Stasonich_spb TX ZX

Естественно.

0
Kenn1y

Ценник нормальный, надо скинуть версии для PS4.

1
kinoman and gamer

Еее,хорошая новость-давно хотел на физ.
носителе эти части,а не танцы с бубном с этими цифровыми обновлениями с аккаунтов др.стран.

Ценник радует,возьму спустя некоторое время после релиза.

0
Jeliya Jam

6 декабре

0
Brock_Harrison

Мусор а не игры что бы такое покупать. такое только по подписке ака аренде пройти и забыть как страшный сон. это не та игра, которую стоит в коллекции держать.

0