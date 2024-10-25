Физические издания Resident Evil 2, 3, 7 для PS5 появятся 6 декабре этого года

Хорошие новости для приверженцев физических изданий. Capcom подтвердила недавние сообщения, связанные с серией Resident Evil. Три части с улучшенной графикой наконец-то выйдут на физических носителях.

Компания Capcom официально сообщила, что физические версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7: Biohazard для PS5 выйдут в Европе и Японии уже 6 декабря 2024 года. Месяцем позже, в январе 2025 года, все три игры появятся и в других регионах, включая США. Информация на сайте Capcom касается только консолей Sony. На японском рынке уже появились первые предложения, из которых можно узнать, что цена каждой части составляет 2 960 иен (около $20).

Изначально все три игры появились на PS5 в летние месяцы 2022 года и представляли собой стандартное обновление с PS4 для PS5. Среди особенностей - трассировка лучей, поддержка контроллера PS5 DualSense, более быстрая загрузка и частота 120 кадров в секунду.