Хидэки Камия подтвердил происхождение имени Леона из Resident Evil

Хидэки Камия, директор Resident Evil 2, официально подтвердил давнюю фанатскую теорию: имя главного героя Леона С. Кеннеди действительно было вдохновлено фильмом «Леон» с Жаном Рено.

По словам разработчика, во время работы над проектом он вместе с продюсером Синдзи Миками подбирал имя для персонажа. После того как несколько вариантов были отклонены, Камия предложил взять имя из фильма, который он смотрел в тот период, и эта идея была сразу одобрена.

Фанаты давно подозревали такую связь из-за схожести имени и ряда возможных отсылок в серии, включая режим сложности «Профессионал» и пистолет Матильда, который связывали с героиней фильма.

Камия уточнил, что часть этих параллелей могла появиться уже после его работы над серией, а сам он не ожидал, что происхождение имени вызовет столько обсуждений спустя десятилетия.