Хидэки Камия пошел на компромисс, добавив Клэр Редфилд в Resident Evil 2

Хидэки Камия, известный японский геймдизайнер, дебютировавший в качестве режиссера с оригинальной Resident Evil 2 (PSX), в последние дни много рассуждает о серии survival horror от Capcom. В опубликованном в сети X посте Камия назвал себя «эгоистичным идиотом», не обращавшим внимания на чувства игроков и планировавшим удалить из сиквела всех персонажей из первой игры.
В оригинальной версии RE2, известной как Biohazard 1.5, Хидеки Камия намеревался создать
совершенно новую историю без каких-либо связей с оригиналом:
В то время я был эгоистичным идиотом, которому было плевать на чувства игроков, поэтому, когда я создавал Biohazard 2, я решил удалить всех персонажей из предыдущей игры и начать с нуля. Я хотел представить свое собственное видение сиквела, — объясняет разработчик.
Проект был готов на 60-80%, когда в команду присоединился сценарист Нобору Сугимура, который в итоге переубедил молодого Камию в необходимости изменить свой подход. Это решение не только спасло проект, но и сделало Клэр одной из самых узнаваемых героинь франшизы:
Он рассердился на меня, спросив, почему я не включил персонажей из предыдущей игры. Тогда поэтому я создал младшую сестру Криса, Клэр Редфилд, — вспоминает разработчик.
В Resident Evil 1.5 главной протагонисткой была Эльза Уокер, студентка-мотоциклистка, оказавшаяся в полицейском участке Раккун-Сити. Ей так и не удалось дебютировать в серии, но «наследие» RE 1.5 не исчезло: в ремейке 2019 года Клэр получила альтернативный наряд, за основу которого был взят концепт-арт Эльзы Уокер. Впрочем, Леон Кеннеди (RE4, RE6 и REequiem) тоже был в оригинальной версии, а сейчас он — самый любимый персонаж франшизы, так что видение Камии все же не было совсем ошибочным.
В заключение Камия отметил, что Resident Evil 1.5 был совершенно иным проектом: вместо музея в был современный полицейский участок, а шеф Айронс не был злодеем. Помимо этого, в игре были новые враги, включая зараженных T-вирусом приматов и гибрид паука и человека. Все это только подтверждает, насколько RE2 отличался бы от того, что мы получили, не изменись его первоначальная концепция.
По иронии судьбы, именно Камия в корне изменил направление серии, создав Resident Evil 4. Игра представляла собой динамичный и стильный экшен с главным героем по имени Тони, наделенным суперспособностями. В конце концов, ее сочли слишком отличающейся от других игр серии и выделили в отдельный проект, что привело к созданию Devil May Cry.
Франшиза продолжится на ПК и консолях с релизом Resident Evil Requiem, запланированным на 27 февраля 2026 года.
Название странное, Клер и не было в первой части игры.
я тоже думаю, а причём тут она.
в первой же её брат был.
вы текст хоть читали внимательно?
ДАЛЬШЕ ЗАГОЛОВКА НЕ ЧИТАЕМ))))
Лол, какая Клэр из первой части ?
Заставили ...
а вот Ребека только в 0 и поиграйте в ремейк RE(GC) в версии для PC дебилы назвали ее ремастер
Так Клэр и не было в первой части! Во втором Резиденте вообще нету ни одного персонажа из 1 части!
Имеется ввиду полностью исключить связь с оригиналом. В итоге в резике 2 была Клэр, сестра Криса из первого резика. То-есть есть отсылка на события из оригинальной игры.
Да Камия кэп! В полтораху играли, это очевидно.
Японская логика)
Я из RE1 помню письмо от сотрудника лаборатории Амбреллы Джона, его (типа) девушке Аде. А то, что Клэр не было в первой части это понятно. Тут имеет место быть обычный фансервис, она его сестра, через которую мы узнаем, что стало с ним, после первой части