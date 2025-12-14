Хидэки Камия пошел на компромисс, добавив Клэр Редфилд в Resident Evil 2

Хидэки Камия, известный японский геймдизайнер, дебютировавший в качестве режиссера с оригинальной Resident Evil 2 (PSX), в последние дни много рассуждает о серии survival horror от Capcom. В опубликованном в сети X посте Камия назвал себя «эгоистичным идиотом», не обращавшим внимания на чувства игроков и планировавшим удалить из сиквела всех персонажей из первой игры.

В оригинальной версии RE2, известной как Biohazard 1.5, Хидеки Камия намеревался создать

совершенно новую историю без каких-либо связей с оригиналом:

В то время я был эгоистичным идиотом, которому было плевать на чувства игроков, поэтому, когда я создавал Biohazard 2, я решил удалить всех персонажей из предыдущей игры и начать с нуля. Я хотел представить свое собственное видение сиквела, — объясняет разработчик.

Проект был готов на 60-80%, когда в команду присоединился сценарист Нобору Сугимура, который в итоге переубедил молодого Камию в необходимости изменить свой подход. Это решение не только спасло проект, но и сделало Клэр одной из самых узнаваемых героинь франшизы:

Он рассердился на меня, спросив, почему я не включил персонажей из предыдущей игры. Тогда поэтому я создал младшую сестру Криса, Клэр Редфилд, — вспоминает разработчик.

В Resident Evil 1.5 главной протагонисткой была Эльза Уокер, студентка-мотоциклистка, оказавшаяся в полицейском участке Раккун-Сити. Ей так и не удалось дебютировать в серии, но «наследие» RE 1.5 не исчезло: в ремейке 2019 года Клэр получила альтернативный наряд, за основу которого был взят концепт-арт Эльзы Уокер. Впрочем, Леон Кеннеди (RE4, RE6 и REequiem) тоже был в оригинальной версии, а сейчас он — самый любимый персонаж франшизы, так что видение Камии все же не было совсем ошибочным.

В заключение Камия отметил, что Resident Evil 1.5 был совершенно иным проектом: вместо музея в был современный полицейский участок, а шеф Айронс не был злодеем. Помимо этого, в игре были новые враги, включая зараженных T-вирусом приматов и гибрид паука и человека. Все это только подтверждает, насколько RE2 отличался бы от того, что мы получили, не изменись его первоначальная концепция.

По иронии судьбы, именно Камия в корне изменил направление серии, создав Resident Evil 4. Игра представляла собой динамичный и стильный экшен с главным героем по имени Тони, наделенным суперспособностями. В конце концов, ее сочли слишком отличающейся от других игр серии и выделили в отдельный проект, что привело к созданию Devil May Cry.

Франшиза продолжится на ПК и консолях с релизом Resident Evil Requiem, запланированным на 27 февраля 2026 года.