Киноадаптация "Обители зла" Зака Креггера подняла онлайн Resident Evil на 50%, а в RE2 - почти в 5 раз

Премьера новой экранизации Resident Evil от Зака Креггера показала отличный трансмедийный эффект и вызвала 50-процентный скачок вовлеченности геймеров в одноименную игровую франшизу. Согласно эксклюзивным данным GamesIndustry.biz, в период с 30 августа по 20 сентября совокупный DAU пяти ключевых тайтлов франшизы вырос с 500 тысяч до 750 тысяч человек, а темпы розничных продаж ускорились более чем вдвое — с 34 тысяч до почти 80 тысяч копий в сутки. Повышенный интерес зафиксирован у Resident Evil 2, Resident Evil 4, Village, Biohazard и новейшей Requiem

Несмотря на внушительные локальные графики, аналитики индустрии призывают оценивать ситуацию хладнокровно. Представители Sensor Tower и Ampere Analysis отмечают, что в масштабах годовых показателей франшизы чистый прирост продаж выражается скромным однозначным процентом. Реальный профит подобных трансмедийных инициатив кроется в долгосрочном IP- и бренд-билдинге. Фильм успешно удерживает франшизу в глобальном инфополе, что гарантирует высокие предзаказы и коммерческий успех для всех будущих игровых релизов Capcom.

Абсолютным триумфатором уикенда стала Resident Evil 2. По данным Newzoo, этот феномен объясняется двумя факторами. Во-первых, Capcom вовремя запустила распродажу, предложив игру как самый дешевый порог входа в серию — всего за $7.99. Во-вторых, сработал идеальный синергизм: сюжет картины Креггера развивается параллельно со вспышкой в Раккун-Сити, побуждая зрителей возвращаться из кинотеатров прямиком в знакомые виртуальные локации.

Грамотное распределение скидок позволило Capcom максимизировать эффект от кинопремьеры и привлечь как новую, так и возвращающуюся аудиторию. Издатель запустил акционные предложения за 8–10 дней до релиза фильма, благодаря чему пик покупательской активности совпал с выходом картины в прокат.

Этот кейс в очередной раз доказал эффективность трансмедийного подхода, который ранее успешно отработали другие крупные медиафраншизы.