Найден способ вернуть трассировку лучей в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 3 ©

В июне 2022 года Resident Evil 7 и ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 получили "некст-ген" обновление - как на консолях, так и на ПК. Однако у ПК-геймеров возникли проблемы с этим. Некоторые из них утверждали, что патч сломал производительность игры, а графический скачок (патч, помимо прочего, добавил трассировку лучей) едва заметен. Capcom прислушалась к мнению сообщества и не стала удалять оригинальные версии трех игр, хотя изначально собиралась это сделать. Однако удовлетворение игроков не длилось вечно.

В прошлую среду японцы объявили о прекращении поддержки RE7, RE2 и RE3 в версиях с поддержкой DirectX 11 - то есть без трассировки лучей и 3D звука, которые предлагаются только в версиях с DirectX 12. Два дня спустя геймеры в Steam заметили, что обновления удалили трассировку лучей из ремейков Resident Evil 2 и 3. С какой целью Capcom сделала это - неизвестно. Скорее всего, случайно - по крайней мере, трудно придумать другое объяснение. Возможно, они хотели удалить оригинальные версии. Так или иначе, за выходные проблема не была устранена.

Официально, таким образом, в настоящее время можно играть только в "старые" версии RE2 и RE 3. Неофициально... ну, фанаты - в частности, пользователь под ником gex581990 - уже нашли решение. Все, что вам нужно сделать, это:

Создать ярлык для файла "Steam.exe";

Отредактировать путь ярлыка, для большинства это будет выглядеть так:

"C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -console (т.е. в конце добавляется "-console")

Полностью закрыть Steam, затем перезапустить его с помощью созданного вами ярлыка.

В консоли рядом с именем пользователя ввести без кавычек:

«download_depot 883710 883715 4596656973454619188» (для Resident Evil 2)

«download_depot 952060 952062 7305189131432908184» (для Resident Evil 3)