Новый фильм и распродажа Capcom вернули ремейки Resident Evil в топы продаж на ПК и консолях

Теплый прием новой экранизации Resident Evil как в фанатском сообществе, так и среди профессиональных критиков, дал мощный импульс всей франшизе. Своевременный запуск распродажи лучших частей серии одновременно с премьерой фильма стал удачным маркетинговым ходом Capcom. Возникшая синергия высокого медийного интереса и скидок спровоцировала лавинообразный рост продаж, что позволило знаковым ремейкам вновь занять верхние строчки в чартах Steam и PlayStation 5.

Свежие отчеты аналитиков Alinea Analytics показывают, что наибольший потребительский бум зафиксирован на PS5. Продажи ремейка Resident Evil 2 на этой платформе взлетели сразу на 64%, в то время как обновленная Resident Evil 4 показала рост на 54%. В итоге вся трилогия современных ремейков продемонстрировала ощутимый прирост ежедневной активной аудитории на консоли от Sony.

Аналогичная тенденция зафиксирована и на персональных компьютерах. В цифровом магазине Steam продажи тех же частей франшизы увеличились на 11% и 14%. При этом ремейк Resident Evil 3 выделился лучшим удержанием аудитории — суточная активность игроков в хорроре подскочила на 25%.

Аналитики связывают такие результаты с качеством картины. Режиссеру удалось создать сбалансированное произведение, интересное как хардкорным геймерам, так и неофитам. Это обеспечило мощный приток новой крови и возвращение ветеранов к актуальным играм серии, пока запущенный ранее хит Resident Evil: Requiem продолжает удерживать рекордные коммерческие показатели.