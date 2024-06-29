ПК-версия Resident Evil 2 в GOG основана на оригинальной версии 1998 года

Несколько дней назад Capcom и GOG удивили поклонников, объявив о переиздании оригинальной трилогии Resident Evil на ПК. Помимо того, что GOG предоставила доступ к оригинальной трилогии без DRM, она также раскрыла, что оригинальная версия Resident Evil 2 основана на версии для Windows PC 1998 года.
Первым об этой новости сообщил ютубер The Sphere Hunter, который рассказал, что у него была возможность поиграть в первые две игры заранее, и выяснил, что Resident Evil 2 основана на оригинальной версии для Windows PC, а не на версии Sourcenext.
Если вы не знакомы с этими двумя версиями, то первая была выпущена в 1998 году для Windows 98, а вторая, разработанная компанией Sourcenext, была совместима с WindowsXP и вышла только в Японии в 2006 году.
Самое большое различие между этими двумя версиями заключается в том, что в версии от Sourcenext было представлено более качественное видео (FMV). Многие фанаты Resident Evil утверждают, что версия Sourcenext является окончательным вариантом игры Resident Evil 2 на ПК. Хотя эта версия была выпущена только в Японии, как отметил создатель контента Ultra Creed, фанаты использовали мод Resident Evil 2 Classic REbirth, чтобы не только перевести версию Sourcenext на английский язык (за вычетом FMV), но и добавить поддержку современных контроллеров и дополнительные возможности геймплея, такие как быстрые повороты и тактическая перезарядка.
Оригинальная Resident Evil теперь доступна на GOG. Resident Evil 2 и 3 пока недоступны.
Помню демку по этой версии выпускали в 1998 году, и она примечательно была тем, что это был кусок полной версии, но при этом ограничен по времени. Даже выходили на игровых дисках к игровым журналам взломщики, которые замораживали счётчик Эхх были времена. По -поводу Ограничение по времени, надеюсь не забыли нитак давно капком повторила с одной из версии того же резика и это вроде виладж был. И снова были способы обхода ограничения таймера.)))
Ну а касательно версии для Японии. Я думаю, Гог поступил мудро. Да возможно версия для японского рынка содержит улучшения, но она на японском языке. А использовать же версию, которую получило сообщество через моды. Видимо юридически и морально не стали. Я думаю, кому охото поиграть именно в версию сообщества даже сегодня найдут этот способ сделать.
Как бы об этом уже писали ещё до выхода игры))
У меня есть на диске для PSone🤓
а зачем если есть ретробат фигачишь и наслаждаешься вечером прошлыми играми
Гугл переводчик дело такое - учитывая что этот ютубер девушка.
Зачем она нужна с 2019 года?