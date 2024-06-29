ПК-версия Resident Evil 2 в GOG основана на оригинальной версии 1998 года

Действие Resident Evil 2 разворачивается в печально известном Раккун-Сити, городе, охваченном эпидемией зомби-вируса. В центре повествования — судьбы двух главных героев: новоиспечённого полицейского Леона Кеннеди и студентки Клэр Редфилд, приехавшей в город на поиски своего брата Криса. Волею случая они оказываются в самом эпицентре кошмарных событий и вынуждены объединить усилия, чтобы выбраться из ловушки живыми.

Сюжет подаётся от лица обоих протагонистов, каждый из которых проходит свой путь и раскрывает разные грани истории. При этом повествование не делится на сценарии А и Б, а представляет собой две взаимосвязанные, но самодостаточные кампании.

В плане игрового процесса Resident Evil 2 представляет собой образцовый хоррор на выживание с видом от третьего лица. Во главу угла здесь поставлены исследование локаций, управление ограниченными ресурсами и напряженные столкновения с врагами. Перемещаясь по лабиринтам Раккун-Сити, игрок должен внимательно изучать окружение, подбирать ключи и полезные предметы, решать головоломки и при этом постоянно следить за уровнем боеприпасов и целебных средств.

Разнообразие оружия впечатляет — здесь есть и классические пистолеты с дробовиками, и экзотические образцы вроде электрошокового пистолета или огнемёта. Каждый ствол обладает своими особенностями и областью применения.

Противники в игре умнее и агрессивнее, чем раньше. Зомби способны быстро сокращать дистанцию, хвататься за героя и даже ползти за ним, лишившись нижней части тела. Особого упоминания заслуживает Тиран — неуязвимый монстр, который неустанно преследует главных героев на протяжении всей игры. Столкновения с ним — это всегда напряжённое и изматывающее испытание, требующее максимальной концентрации и творческого подхода.