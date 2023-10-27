Продажи ремейка Resident Evil 2 превысили 13 млн. копий, ремейка Resident Evil 3 - более 8 млн.

Resident Evil 4 Remake и Street Fighter 6 стали главными новыми релизами в финансовых результатах Capcom за второй квартал и первую половину 2023 финансового года. Однако старые игры серии Resident Evil, такие как Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 3 Remake, продолжают демонстрировать исключительно высокие показатели.

Первая из них была продана в этом финансовом году в количестве 1,18 млн. копий, а общий объем продаж составил 13,13 млн. копий (по сравнению с 12,6 млн. копий, зарегистрированных ранее в этом году). В то же время Resident Evil 3 Remake за тот же период разошлась тиражом в 970 тыс. копий , в результате чего ее продажи за весь период существования достигли 8,04 млн. копий(по сравнению с 7,6 млн.). Общий объем продаж серии на данный момент составляет 150 млн. копий, по сравнению с 146 млн. копиями по состоянию на 30 июня 2023 года.

Недавно для Resident Evil 4 Remake вышло платное дополнение Separate Ways - отдельный сюжет, который можно пройти за Аду Вонг. Статистика продаж не была предоставлена, но DLC получило положительные отзывы как от критиков та и от простых игроков.