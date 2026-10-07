Продюсер Resident Evil объяснил, что главная сложность при создании ремейков в том, что игроки идеализируют оригинал

Продюсер ремейков Resident Evil Есиаки Хирабаяси рассказал о главной сложности в создании обновленных версий классических игр. По его словам, ключевая проблема - работать с воспоминаниями игроков об оригинале.

Я и сам сталкивался с тем, что воспоминания идеализируются, а поскольку они о событиях давних, порой мы помним их неправильно. Но мы должны честно смотреть в глаза ожиданиям, которые возникают у пользователей на основе этих воспоминаний.

Он отметил, что при работе над Resident Evil 2 Remake большую роль сыграло то, что рядом находились Дзюн Такэути и другие ветераны студии, участвовавшие в создании оригинала. Возможность напрямую узнать, о чем думала команда разработчиков в те годы, помогла определить подход к ремейку.

Ремейк возможен только потому, что есть оригинал. И первое, чего от него ждут, - что все лучшее из оригинала будет бережно перенесено в ремейк. Если это совершенно новая игра, ее можно продвигать под лозунгом "Испытайте неизвестный ужас". Но в случае с ремейком он должен быть близок к воспоминаниям людей и одновременно давать ощущение новизны.

Кроме того, по его словам, важно не вызывать у игроков чувство дискомфорта.

Есть люди, которые беспокоятся: "Правильно ли этот ремейк передает то, что я помню?" Мы хотим сперва успокоить таких людей, а затем дать им почувствовать предвкушение от обновленной игры. Важно показать, что хорошие моменты оригинала сохранены. Но если ремейк предложит ровно тот же опыт, что и оригинал, люди просто выберут оригинал. Чтобы избежать этого, мы также должны показать привлекательность, уникальную для серии ремейков. Каждый раз мы сталкиваемся с вызовом делать и то, и другое одновременно,

— подытожил Хирабаяси.