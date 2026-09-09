Распродажа Capcom к TGS: хоррор-пак Resident Evil из 9 частей получил скидку 74% в Steam

В рамках масштабной распродажи к Tokyo Game Show издатель Capcom подготовил в Steam два выгодных бандла для фанатов культовых франшиз. Предложения ориентированы как на новичков, желающих полностью погрузиться во флагманскую серию хорроров, так и на давних поклонников, которые хотят пополнить свои цифровые коллекции.

Первый набор — Resident Evil Reload Collection Extra — включает девять игр серии и DLC со скидкой 74%. В ультимативный хоррор-пак вошли Resident Evil 0, 1, ремейки RE2 и RE3, оригинальная RE4 (2005), RE5, RE6, а также RE7 (с Season Pass) и RE Village (с Winters’ Expansion). Более того, в Steam для бандла действует динамическая цена: если часть игр уже куплена, итоговая стоимость станет еще ниже.

Для фанатов эпохи PS1 вышел сборник Capcom Classics Pack со скидкой 50%. Набор включает классику конца 90-х: оригинальную трилогию Resident Evil (1, 2, 3), дино-хорроры Dino Crisis 1 и 2, а также пошаговую JRPG Breath of Fire IV.