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Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 10 069 оценок

Распродажа Capcom к TGS: хоррор-пак Resident Evil из 9 частей получил скидку 74% в Steam

Gruz_ Gruz_

В рамках масштабной распродажи к Tokyo Game Show издатель Capcom подготовил в Steam два выгодных бандла для фанатов культовых франшиз. Предложения ориентированы как на новичков, желающих полностью погрузиться во флагманскую серию хорроров, так и на давних поклонников, которые хотят пополнить свои цифровые коллекции.

Первый набор — Resident Evil Reload Collection Extra — включает девять игр серии и DLC со скидкой 74%. В ультимативный хоррор-пак вошли Resident Evil 0, 1, ремейки RE2 и RE3, оригинальная RE4 (2005), RE5, RE6, а также RE7 (с Season Pass) и RE Village (с Winters’ Expansion). Более того, в Steam для бандла действует динамическая цена: если часть игр уже куплена, итоговая стоимость станет еще ниже.

Для фанатов эпохи PS1 вышел сборник Capcom Classics Pack со скидкой 50%. Набор включает классику конца 90-х: оригинальную трилогию Resident Evil (1, 2, 3), дино-хорроры Dino Crisis 1 и 2, а также пошаговую JRPG Breath of Fire IV.

Capcom за 2026 год заработала более 617 миллионов долларов в Steam - больше всего денег принесли хорроры Resident Evil
ПК 59 Раздачи и скидки 1
8
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Евгений Луговой

А я не могу это купить честно на свои деньги, пускай идут лесом. Всё честно cпижжено с зелёного магазина..

10
AdriftDylan

Всё это на торрентах есть бесплатно и давно пройдено.

4
xmyr4ik

все равно маленькая скидка , в зеленом магазине больше 😁

2
bysaturn

Фигня. Без 4 смысла нет при таком ценнике.