Ремейк Resident Evil 2 обогнал Resident Evil 7 и стал 3-й самой продаваемой игрой в серии ©

Франшиза Resident Evil продемонстрировала невероятные успехи в плане продаж, и неудивительно, что игры хорошо продаются до сих пор. Capcom обновила свой список платиновых игр, предоставив обновленные данные о продажах своих игр Resident Evil, и произошли некоторые интересные события.

Начнем с того, что ремейк Resident Evil 2 2019 года был продан тиражом 12,6 миллиона копий, а в первом квартале (апрель-июнь) 23/24 финансового года было продано 700 000 копий. Это означает, что она обогнала Resident Evil 7, которая сейчас составляет 12,4 миллиона проданных копий, заняв 3-е место в общем списке продаж. Resident Evil 5 по-прежнему остается самой продаваемой игрой во франшизе с совокупными продажами всех выпусков (включая Gold Edition) 13,9 миллиона копий.

Между тем, Resident Evil Village в настоящее время достигла 8,3 миллиона копий по сравнению с 8 миллионами на начало июня, в то время как продажи ремейка Resident Evil 3 2020 года составляют 7,6 миллиона копий по сравнению с 7 миллионами по состоянию на 31 марта.

Недавно Capcom также объявила, что ремейк Resident Evil 4, выпущенный в марте, был продан тиражом более 5 миллионов копий.