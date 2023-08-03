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Resident Evil 2 19.02.1999
9.2 4 428 оценок

Ремейк Resident Evil 2 обогнал Resident Evil 7 и стал 3-й самой продаваемой игрой в серии

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monk70
Новости

Франшиза Resident Evil продемонстрировала невероятные успехи в плане продаж, и неудивительно, что игры хорошо продаются до сих пор. Capcom обновила свой список платиновых игр, предоставив обновленные данные о продажах своих игр Resident Evil, и произошли некоторые интересные события.

Начнем с того, что ремейк Resident Evil 2 2019 года был продан тиражом 12,6 миллиона копий, а в первом квартале (апрель-июнь) 23/24 финансового года было продано 700 000 копий. Это означает, что она обогнала Resident Evil 7, которая сейчас составляет 12,4 миллиона проданных копий, заняв 3-е место в общем списке продаж. Resident Evil 5 по-прежнему остается самой продаваемой игрой во франшизе с совокупными продажами всех выпусков (включая Gold Edition) 13,9 миллиона копий.

Между тем, Resident Evil Village в настоящее время достигла 8,3 миллиона копий по сравнению с 8 миллионами на начало июня, в то время как продажи ремейка Resident Evil 3 2020 года составляют 7,6 миллиона копий по сравнению с 7 миллионами по состоянию на 31 марта.

Недавно Capcom также объявила, что ремейк Resident Evil 4, выпущенный в марте, был продан тиражом более 5 миллионов копий.

13
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
HVTE

Потому что это эталон ремейков, если ремейки то только такие!

9
wianewa

Ремейк, который обрезал игру больше, чем в 2 раза. Ну да, эталон.

-7
Umertviya wianewa

Это 3 часть порезана сильно в ремейки а тут только в сюжете дыры, когда оба героя убивают босса по два раза.

3
wianewa Umertviya

А, ну да, это же не во второй части было 4 сценария, которые отличаются почти что полностью и делают прохождение достаточно логичным со стороны каждого героя. ТОЧНО!

-4
OculusMortem wianewa
А, ну да, это же не во второй части было 4 сценария

Вообще то два, другие два сценария были аналогичны первым двум лишь с незначительным изменениями. Сценарии только А и Б, и выбор персонажа эти сценарии не менял.

2
PuserG Umertviya

Ладно, боссы, вот решение шахмат в канализации два раза - вот это лишнее)

0
Mad_cloud

Игра конечно хорошая получилась

5
AleksandrLondon2077

Лучшая часть

3
Kratos.s

Не удивительно, хороший ремейк, хорошие продажи. А 7 часть это просто непонятное ответвление от канона, который понравился любителям "пряток" от монстров

3
dead2dog

Ну, все знают, кто на самом деле продал Village...

1
Robert Blake

Жопа Димитреску.

Это я так. Напомнил.

2
kolinmah

А второе место у кого?

0
XeNTRoN

У оригинальной Resident Evil 4

-1
vertehwost

но вот почему то у меня не возникает желание перепроходить ее второй раз , фиг знает почему

-5
koolzera

Ну и зря) Я раз пять перепрошел,вот опять начал. За рангами не гонюсь,играю в удовольствие! 7ая и 8ая после второго прохождения надоедают.

0
vertehwost koolzera

в чем секрет?

1