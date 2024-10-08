Ремейк Resident Evil 2 от Capcom выйдет на Mac и iOS в конце декабря 2024 года

Ремейк Resident Evil 2 от Capcom выйдет на Mac и iOS 31 декабря 2024 года. Информация о релизе появилась на странице игры в App Store, хотя официального подтверждения от издателя пока не поступило.

Игра предложит бесплатную пробную версию, однако за полную версию придётся заплатить, как это было с Resident Evil 4 и Resident Evil 7, ранее выпущенными на платформах Apple.

На устройствах Apple Resident Evil 2 потребует около 31 ГБ свободного места. Игра будет совместима с Mac и iPad, оснащёнными чипами M1 или новее, а также с iPhone, начиная с модели с чипом A17 Pro.

Оригинальный ремейк Resident Evil 2 вышел в 2019 году и получил множество положительных отзывов.