Ремейк Resident Evil 2 от Capcom выйдет на Mac и iOS в конце декабря 2024 года

Ремейк Resident Evil 2 от Capcom выйдет на Mac и iOS 31 декабря 2024 года. Информация о релизе появилась на странице игры в App Store, хотя официального подтверждения от издателя пока не поступило.
Игра предложит бесплатную пробную версию, однако за полную версию придётся заплатить, как это было с Resident Evil 4 и Resident Evil 7, ранее выпущенными на платформах Apple.
На устройствах Apple Resident Evil 2 потребует около 31 ГБ свободного места. Игра будет совместима с Mac и iPad, оснащёнными чипами M1 или новее, а также с iPhone, начиная с модели с чипом A17 Pro.
Оригинальный ремейк Resident Evil 2 вышел в 2019 году и получил множество положительных отзывов.
Нафига, а главное зачем? Эти устройства явно не ради игр покупаются, а скорее это имиджевый девайс, чтобы показать обществу что ты не беден. Ничему жизнь дураков не учит, сколько они там продали 7 и 8 части на айфонах?
Я так думаю если бы на андроид выпустили порт, гораздо больше бы выручили с продаж, но он и на андроиде нафиг не нужон! Кто хочет портативный гейминг давно себе приобрели всякие стим деки и прочие.
Это демонстрация возможностей железок внутри айфонов\падов\итд, и эппл за порт забашляла достаточно, чтобы это было рентабельным.
Так что поводов для тряски не вижу, тем более что на айпаде с подключенным падом играется вполне себе приемлемо.
Ну, разве что хейтеров в очередной раз в нужник окунули с их мантрами про хлам внутри устройств яблока и их немощность.
Андрюха в пролёте, ну да ладно, пекарня у меня всегда под рукой, х