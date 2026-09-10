Ремейк Resident Evil 2 привлек более 20 миллионов игроков

Японская компания Capcom зафиксировала новую веху в истории Resident Evil 2: общая аудитория ремейка второй части превысила 20 миллионов человек. Объявление этого рубежа состоялось одновременно с анонсом игры для Switch 2 — новой платформы Nintendo, в линейку которой официально войдет культовый хоррор. Разработчики отмечают, что статистика учитывает не только чистые продажи: значительный вклад в расширение пользовательской базы внес релиз проекта в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

Сам хоррор, посвященный выживанию Леона Кеннеди и Клэр Редфилд в разрушенном Ракун-Сити, вышел в 2019 году. Игра заслужила высокие оценки критиков и признание игроков благодаря двум самостоятельным сюжетным линиям. Каждая из них предлагает свои геймплейные эпизоды и уникальный взгляд на события, позволяя собрать полную картину катастрофы только после прохождения обеих историй.

Сейчас Resident Evil 2 представлена на ПК, PlayStation, Xbox и iOS. Версия Resident Evil 2 Deluxe Edition выйдет на Nintendo Switch 2 уже 16 октября 2026 года вместе с Resident Evil 3 и Resident Evil 4 Gold Edition.