Ремейки Resident Evil 2 и 3 для Nintendo Switch 2 возможно получат поддержку 120 FPS и Ray Tracing

Как утверждает инсайдер NateTheHate, Capcom планирует выпустить на Nintendo Switch 2 свои современные игры серии Resident Evil, а Konami, по имеющимся данным, работает над портированием Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на Switch 2.

Инсайдер также отметил, что скорее всего Resident Evil 2 и Resident Evil 3 выпустят в виде одного пакета, а не отдельных игр. По его мнению, такой шаг необходим, чтобы сделать релиз привлекательным, учитывая, что игры регулярно доступны со скидками на других платформах. Комбинированное предложение по более низкой цене станет стимулом для любителей серии переиграть ремейки на портативном устройстве.

Наиболее примечательным в отчете является утверждение, что игры серии Resident Evil получат «функциональную паритетность» с их аналогами для PlayStation 5 и Xbox Series X. Сюда входит поддержка трассировки лучей, частота кадров 120 fps и даже возможность прицеливания с помощью Joy-Con или Pro Controller на основе гироскопа. Проводя сравнение с Resident Evil 4 на Wii, инсайдер предположил, что прицеливание с помощью движения может сделать версию для Switch 2 идеальным вариантом для игры.

Следующая Nintendo Direct пройдет 12 сентября и продлится примерно 60 минут.