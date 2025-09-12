ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 9 066 оценок

Ремейки Resident Evil 2 и 3 для Nintendo Switch 2 возможно получат поддержку 120 FPS и Ray Tracing

Gruz_ Gruz_

Как утверждает инсайдер NateTheHate, Capcom планирует выпустить на Nintendo Switch 2 свои современные игры серии Resident Evil, а Konami, по имеющимся данным, работает над портированием Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на Switch 2.

Инсайдер также отметил, что скорее всего Resident Evil 2 и Resident Evil 3 выпустят в виде одного пакета, а не отдельных игр. По его мнению, такой шаг необходим, чтобы сделать релиз привлекательным, учитывая, что игры регулярно доступны со скидками на других платформах. Комбинированное предложение по более низкой цене станет стимулом для любителей серии переиграть ремейки на портативном устройстве.

Наиболее примечательным в отчете является утверждение, что игры серии Resident Evil получат «функциональную паритетность» с их аналогами для PlayStation 5 и Xbox Series X. Сюда входит поддержка трассировки лучей, частота кадров 120 fps и даже возможность прицеливания с помощью Joy-Con или Pro Controller на основе гироскопа. Проводя сравнение с Resident Evil 4 на Wii, инсайдер предположил, что прицеливание с помощью движения может сделать версию для Switch 2 идеальным вариантом для игры.

Следующая Nintendo Direct пройдет 12 сентября и продлится примерно 60 минут.

8
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Ясно видимо я еще сплю ( какой бл*** ray tracing на свич … оно еле еле сритфайтер тянет )

6
Петюша Петюшенька

В резике ремейках не полноценный рейтрейсинг, можно сказать его там и нету практически. Даже стим дек потянет, так что вполне возможно. Его же ещё урезать могут.

rmplaton

Простите, что подушню немного, но слово "возможно" - это вводное слово, поэтому в заголовке нужны запятые

4
Barred

Тут хоть бы слова без ошибок писали). А то как первоклашки пишут.

Makoto Tadzumi

На моменте со словами об MGS Delta на Свитч 2 я сразу побежал пить Корвалол.

3
saa0891

Ага и разрешение 320х240

2
Петюша Петюшенька

Поздновато, уже давно можно пройти на чем угодно. Даже на смартфонах🤣

DezkQ
R3iz0r

Разрешение будет 640:480

Maksim7282

Дайте уже игр на андроид!!!