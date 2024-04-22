Resident Evil 2, 3 и 7 могут получить физическое издание для PS5

Capcom в ближайшие месяцы может начать продавать физические PS5-копии Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 в магазинах. Об этом сообщает интернет-магазин Jocurinoi.ro, который за последние несколько часов разместил, а затем удалил с сайта эти версии, указав цену и дату релиза, намеченную на 31 июля, в качестве заполнителя.

Все три вышеупомянутые игры получили обновление для PS5 (а также Xbox Series X|S) в 2022 году, и владельцы версии для PS4 могут загрузить их совершенно бесплатно. По этой причине наличие физического издания именно для PS5 не является чем-то необходимым, но все же может заинтересовать тех, кто до сих пор не приобрел одну или несколько вышеупомянутых игр и коллекционеров.

Как уже упоминалось, страницы, посвященные всем трем играм, были удалены из румынского магазина, но не настолько быстро, чтобы остаться незамеченными со стороны пользователей, которые тут же сделали скриншоты, как на картинке выше. На скриншотах видно, что цены на игры составляют по 139,99 лея каждая, что соответствует примерно 28 евро - вполне разумная цена для игр, которым уже несколько лет и которые можно купить в версиях "старого поколения" за более низкую цену.

Там же можно найти и изображения боксартов, которые, однако, не являются абсолютным доказательством существования физических копий, поскольку для замены логотипа PS5 на обложках версий PS4 старого поколения достаточно простого cut-and-paste. Впрочем, пока остается только ждать официального анонса от Capcom.