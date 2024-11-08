Resident Evil 2 достигла 14,5 миллионов проданных копий, Resident Evil 3 - 9,2 миллиона

Постоянство, с которым современные игры Resident Evil от Capcom продолжают продаваться гмноие годы с момента запуска, было чрезвычайно впечатляющим, и неудивительно (по крайней мере, на данный момент), что так продолжается и по сей день. Capcom обновила свою страницу Platinum Titles, на которой перечислены квартальные обновленные данные о продажах всех ее игр, проданных тиражом более миллиона экземпляров, и предоставила свежие данные о своих играх Resident Evil.
В частности, Resident Evil 2 привлекает внимание, поскольку ремейк 2019 года продался тиражом 14,5 млн копий, что на 300 000 копий больше, чем в конце предыдущего квартала. Ремейк все еще не является самой продаваемой игрой серии – общие продажи Resident Evil 5 за все время составили 15,1 млн копий. Вероятно, он достигнет этой отметки через несколько месяцев.
Между тем, ремейк Resident Evil 3 2020 года также продолжает хорошо продаваться. Сейчас тираж составляет 9,2 млн копий, увеличившись на 200 000 копий в течение квартала, закончившегося 30 сентября. Наконец, как было объявлено ранее, ремейк Resident Evil 4 2023 года продается тиражом 8 млн копий.
Также были предоставлены обновленные данные о продажах Resident Evil 7 и Resident Evil Village.
Хорошей игре хорошие продажи
Я думаю капком ставит защиту не из за продж. Вторая часть без защиты вышла, и до сих пор продаётся
Во второй части была денува. Пока не одна игра от capcom не выходила без защиты денувы.
Норм, больше ремейков старых игр
У них денуво были в свое время или нет?
Были. У двойки через чуть меньше года убрали, у тройки через полгода
чё так мало то? Удивительно что не 20 лямов их игры каждый месяц на скидках сидят и стоят почти 500 рублей
А сделали бы 3ю часть ближе к оригиналу и она тоже продалась бы 14+миллионов вместо 9ти.
Capcom одни из очень не многих разрабов кто сохранил прекрасную серию на протяжении нескольких десятков лет и продолжает делать отличные игры и даже шедевры при чём в моём самом любимом жанре, все их игры всегда покупал с удовольствием.
Пора уже новую часть показывать, ну или ремейк Вероники.
самые топовые 5 и 6 - есть кооп, и можно отлично провести время.
А вот в соло играть мне страшно, поэтому не рейчу ни одну из других частей.
Л - логика
Ты о чем? Я просто высказал мнение, что 5 и 6 мне нравится.
Я не написал, что другие отстой. Они тоже хороши наверняка, для тех кто любит хорроры.