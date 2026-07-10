Resident Evil 2 спустя четверть века признали лучшей частью серии - в финале она обошла Resident Evil 4

Какая часть Resident Evil заслуживает звания лучшей за всю историю серии? Сообщество ретрогеймеров, похоже, уже определилось с ответом. По итогам масштабного голосования, организованного сайтом Retro Dodo, победителем стала оригинальная Resident Evil 2, вышедшая в 1998 году. В опросе приняли участие более 30 тысяч поклонников классических игр.

Турнир проходил по системе плей-офф: шестнадцать игр серии сражались друг с другом в очных голосованиях. Уже на ранних этапах определились главные фавориты, среди которых особенно выделялась Resident Evil 4 — одна из самых влиятельных частей франшизы.

Однако в финале ей противостояла Resident Evil 2, и именно классическая версия эпохи PlayStation одержала победу. Таким образом, культовый хоррор 1998 года получил символический титул лучшей игры серии по мнению участников голосования.

Организаторы отметили, что Resident Evil 2 до сих пор считается эталоном благодаря удачному сочетанию напряжённой атмосферы, выверенного экшена и запоминающихся моментов. Немаловажную роль сыграл и успешный ремейк 2019 года, который вновь привлёк внимание к игре и познакомил с ней новое поколение игроков.

Несмотря на итоговое поражение, Resident Evil 4 сохранила статус одной из самых любимых и значимых частей франшизы. Для многих участников именно она остаётся личным фаворитом, однако в этом голосовании ностальгия и наследие второй части всё же оказались сильнее.