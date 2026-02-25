"Сделаем начальника полиции ненормальным": как сценарист Resident Evil 2 объяснял, откуда в игре взялись нелепые загадки

В преддверии выхода новой части серии, поклонники франшизы Resident Evil вспоминают драматичную историю создания культовой 2-ой части. В недавно всплывшем старом интервью сценарист Нобору Сугимура и режиссер Хидэки Камия рассказывали, что игра едва не провалилась из-за излишней серьезности и была полностью переписана на позднем этапе разработки.

По словам Сугимуры, который присоединился к команде как раз в кризисный момент, оригинальный полицейский участок выглядел "слишком современным и странно стерильным", из-за чего игра утратила мрачную, загадочную атмосферу первой части, напоминающую о старом особняке Спенсера. "Это не похоже на Resident Evil", - заявил тогда сценарист, настояв на полном перезапуске.

Однако самым забавным оказалось решение проблемы с антуражем. Когда здание участка переделали в стиле старого художественного музея, кто-то из команды резонно заметил, что странно видеть разбросанные там средневековые медали и монеты. В ответ на это Сугимура предложил гениальное, хоть и безумное решение: "Тогда просто сделаем начальника полиции ненормальным!".

Так на свет появился шеф Айронс - коррумпированный маньяк с безумной улыбкой, получающий взятки от корпорации "Амбрелла". Изначально коллеги критиковали Сугимуру за отсутствие реализма, на что он парировал знаменитой фразой: "Реальность зависит от убеждения и веры. Если все будет последовательно, то будет выглядеть по-настоящему".

Режиссер Хидэки Камия признался, что поначалу был против превращения Айронса в извращенца, но позже вся команда с энтузиазмом включилась в процесс. Например, дизайнер уровней самостоятельно придумал историю о том, что факелы в коридоре, ведущем в тайную комнату шефа, нужны ему для сатанинских ритуалов.

Эта философия - создавать причудливый, но внутренне непротиворечивый мир - стала визитной карточкой серии. Как отмечают критики, именно благодаря таким решениям нелепые головоломки с драгоценными камнями и статуями стали неотъемлемой частью жанра и дожили вплоть до грядущей Resident Evil Requiem.