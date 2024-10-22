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Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 7 219 оценок

Слух: Три части Resident Evil получат физическое переиздание для PlayStation 5

Gruz_
Новости

Для фанатов Resident Evil и любителей коллекционировать диски есть хорошие новости, поскольку в конце года может состояться физическое переиздание сразу трех частей этой знаменитой survival horror-серии от Capcom.

В австралийской розничной сети JB Hi-Fi сообщили, что золотое издание Resident Evil 7, а также ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 в ближайшее время получат переиздание на PlayStation 5 и будут продаваться по цене 50 австралийских долларов (33 доллара США) каждый.

Релиз ожидается 6 декабря, однако официальной информации пока нет.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Уральский чекист

Хочется ремейк первой части и зеро!

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AchingGarrison

Вот хрен его знает. И хочется и колется...

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BillyVan

специально под прошечку, ах да...

0