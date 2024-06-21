Сотрудники Capcom отпраздновали продажи ремейка Resident Evil 2 в своем офисе в Осаке и поблагодарили всех игроков

Capcom отпраздновала продажи Resident Evil 2 в своем офисе в Осаке, правда, гораздо позже, чем ремейк преодолел отметку в 10 миллионов продаж. Почему?
Причина очень проста: когда игра достигла этого рубежа, мы все еще находились в эпицентре пандемии и ее ограничительных мер, что не позволило разработчикам устроить традиционную вечеринку (с тортом!) в штаб-квартире.
Согласно официальным данным, Resident Evil 2 разошлась тиражом 13,9 миллиона копий и стала самым продаваемым эпизодом в серии: за ней расположились Resident Evil 7: Biohazard (13,3 миллиона копий) и Resident Evil Village (9,8 миллиона копий).
Тем временем растет ожидание потдверждения слухов о ремейках Resident Evil 0 и Resident Evil Code: Veronica.
Прочитал как "в Омске"
Хорошая игра, но плохой ремейк. Надеюсь, ремейки "Зеро" и "Вероники" будут лучше, но, глядя на три их предыдущие попытки переделать классику - шансы на это очень малы.
Они отпраздновали достижение двойки, не тройки
4-ю часть почти во всём сделали лучше оригинала, а длц Ады так вообще на две голове лучше оригинального, в чём предъява?
Буквально лучшие ремейки из всех ремейков
Если рассматривать как ремейк, который ребут, то вполне хорош. 👍 // Миша Силовичков
Буквально лучший ремейк всех ремейков - ремейк первой "Мафии", который, в отличие от ремейков "Обителей зла", не то что ничего не вырезал из того, что было в оригинальной игре, а даже добавил.