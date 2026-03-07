В этом году появится аркадная версия Resident Evil 2 Remake

Bandai Namco Experience готовится выпустить аркадную версию Resident Evil 2 Remake в некоторых магазинах Японии и Европы в этом году.

Аркадная версия будет отличаться интересной тактильной отдачей у оружия, полом, который встряхивает пространство, и даже машиной, которая распыляет туман в нужный момент. Также внесены изменения в некоторые кат-сцены и типы врагов, чтобы держать вас в напряжении, если вы уже проходили игру раньше.

Начнётся все с тестового запуска в отдельных локациях, после чего последует более масштабный релиз во всех доступных регионах. В качестве альтернативы вы можете сыграть в оригинальную версию, которая уже доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC.