В Великобритании задержали подростка в костюме Ханка из Resident Evil - его посчитали террористом

В Великобритании полиция задержала 16-летнего подростка, который вышел на улицу в костюме Ханка - спецагента из серии Resident Evil. Подростка арестовали возле стадиона "Стэмфорд Бридж" в день матча Челси - Фулхэм. Из-за шлема, бронежилета и бутафорского оружия его приняли за вооружённого террориста, готовящегося устроить стрельбу.
Ситуацию усугубил местный закон: в стране запрещено появляться в общественных местах с бутафорским оружием, а несовершеннолетним вообще нельзя владеть предметами, похожими на боевое.
По данным СМИ, подросток направлялся на фестиваль London Anime & Gaming Con, проходивший недалеко от стадиона. Однако зачем он решил идти туда в полном снаряжении прямо по улицам Лондона - остаётся загадкой. О дальнейшей судьбе задержанного пока не сообщается.
Напоминает завязку к фильму Уве Болла "Ярость".
https://www.kinopoisk.ru/film/437414/
Хорошо, что не пристрелили. Вот что у него в голове было? Ради шутки или просто протупил, но судя по фоту на которой он улыбается скорее всего решил хайпануть в сети
Ну да власть дошла до маразма меняя очередные подгузники 😅😅😅
В Англии чтобы тебя застрелили нужно очень постараться, это не Америка. Хотя бы на королеву напасть, не меньше. И то скорее просто дубинкой огребешь.
Он мечтает служить в спецназе.
Как соевые пиджаки боятся за свою жизнь 😅😅😅
после школы поймешь
Шалость удалась!
Когда слишком хорошо сделал косплей. XD
А что, переодеваться в туалете? Я когда ходила в косплее, тоже сразу в костюме из дома выходила.
очередной клоун-зумерок допрыгался
А вот если бы он был арабом его бы и пальцем не тронули.
так он же не индус поэтому и задержали…