Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 8 996 оценок

В Великобритании задержали подростка в костюме Ханка из Resident Evil - его посчитали террористом

AceTheKing AceTheKing

В Великобритании полиция задержала 16-летнего подростка, который вышел на улицу в костюме Ханка - спецагента из серии Resident Evil. Подростка арестовали возле стадиона "Стэмфорд Бридж" в день матча Челси - Фулхэм. Из-за шлема, бронежилета и бутафорского оружия его приняли за вооружённого террориста, готовящегося устроить стрельбу.

Ситуацию усугубил местный закон: в стране запрещено появляться в общественных местах с бутафорским оружием, а несовершеннолетним вообще нельзя владеть предметами, похожими на боевое.

По данным СМИ, подросток направлялся на фестиваль London Anime & Gaming Con, проходивший недалеко от стадиона. Однако зачем он решил идти туда в полном снаряжении прямо по улицам Лондона - остаётся загадкой. О дальнейшей судьбе задержанного пока не сообщается.

26
12
Комментарии: 12
Избранный Белиара

Напоминает завязку к фильму Уве Болла "Ярость".

https://www.kinopoisk.ru/film/437414/

7
Jesse Faden

Хорошо, что не пристрелили. Вот что у него в голове было? Ради шутки или просто протупил, но судя по фоту на которой он улыбается скорее всего решил хайпануть в сети

7
PatchyTaran

Ну да власть дошла до маразма меняя очередные подгузники 😅😅😅

F0XDIE

В Англии чтобы тебя застрелили нужно очень постараться, это не Америка. Хотя бы на королеву напасть, не меньше. И то скорее просто дубинкой огребешь.

Jensen

Он мечтает служить в спецназе.

1
PatchyTaran

Как соевые пиджаки боятся за свою жизнь 😅😅😅

1
Ekaterina2009

после школы поймешь

kedmaker

Шалость удалась!

Raphtallia

Когда слишком хорошо сделал косплей. XD

Однако зачем он решил идти туда в полном снаряжении прямо по улицам Лондона - остаётся загадкой.

А что, переодеваться в туалете? Я когда ходила в косплее, тоже сразу в костюме из дома выходила.

Nick1906

очередной клоун-зумерок допрыгался

Rograx

А вот если бы он был арабом его бы и пальцем не тронули.

Wolfenstein

так он же не индус поэтому и задержали…