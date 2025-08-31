В Великобритании задержали подростка в костюме Ханка из Resident Evil - его посчитали террористом

В Великобритании полиция задержала 16-летнего подростка, который вышел на улицу в костюме Ханка - спецагента из серии Resident Evil. Подростка арестовали возле стадиона "Стэмфорд Бридж" в день матча Челси - Фулхэм. Из-за шлема, бронежилета и бутафорского оружия его приняли за вооружённого террориста, готовящегося устроить стрельбу.

Ситуацию усугубил местный закон: в стране запрещено появляться в общественных местах с бутафорским оружием, а несовершеннолетним вообще нельзя владеть предметами, похожими на боевое.

По данным СМИ, подросток направлялся на фестиваль London Anime & Gaming Con, проходивший недалеко от стадиона. Однако зачем он решил идти туда в полном снаряжении прямо по улицам Лондона - остаётся загадкой. О дальнейшей судьбе задержанного пока не сообщается.