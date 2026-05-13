В Японии начались тесты аркадного автомата по ремейку Resident Evil 2 от Bandai Namco

Bandai Namco запустила в Японии публичное тестирование нового игрового автомата, созданного совместно с Capcom на основе ремейка Resident Evil 2. Сроки полноценного релиза оборудования на рынке пока не раскрываются. Ранее эту аркадную машину под рабочим названием Resident Evil 2: Dead Shot заметили в одном из игровых залов Великобритании, где её успели протестировать журналисты IGN. К текущему моменту подзаголовок упразднили, сменив вывеску на официальную Resident Evil 2 Arcade.
Сюжетная линия автомата полностью повторяет события культовой игры. Специальная кабина рассчитана на одновременную сессию для двух человек. Для максимального погружения в атмосферу хоррора устройство оснастили продвинутым трехмерным звуком, виброотдачей пола и динамическими воздушными эффектами.
Проект представляет собой классический «рельсовый» шутер с линейным повествованием, где пользователи отстреливают зомби с помощью контроллеров-пистолетов с имитацией отдачи.
Технологии прошлого, когда к приставкам, продавали пистолет.
Орут так, будто Resident Evil капец какая страшная игра... 🫠
могли бы и на пк дать - не отказался бы