В Японии начались тесты аркадного автомата по ремейку Resident Evil 2 от Bandai Namco

Bandai Namco запустила в Японии публичное тестирование нового игрового автомата, созданного совместно с Capcom на основе ремейка Resident Evil 2. Сроки полноценного релиза оборудования на рынке пока не раскрываются. Ранее эту аркадную машину под рабочим названием Resident Evil 2: Dead Shot заметили в одном из игровых залов Великобритании, где её успели протестировать журналисты IGN. К текущему моменту подзаголовок упразднили, сменив вывеску на официальную Resident Evil 2 Arcade.

Сюжетная линия автомата полностью повторяет события культовой игры. Специальная кабина рассчитана на одновременную сессию для двух человек. Для максимального погружения в атмосферу хоррора устройство оснастили продвинутым трехмерным звуком, виброотдачей пола и динамическими воздушными эффектами.

Проект представляет собой классический «рельсовый» шутер с линейным повествованием, где пользователи отстреливают зомби с помощью контроллеров-пистолетов с имитацией отдачи.