Вышел геймплей Resident Evil: Revisited - крупного мода для Resident Evil 2

Авторы YouTube-канала Residence of Evil опубликовали новый геймплей масштабной модификации для оригинальной Resident Evil 2. Над Resident Evil: Revisited трудится группа моддеров Team REVisited.
Главным героем истории станет Трент — сотрудник корпорации Umbrella, который должен собрать важные данные из особняка Спенсера и лаборатории под ним. Действие разворачивается незадолго до событий первой Resident Evil — до прибытия на место бойцов отряда S.T.A.R.S.
Команда добавит в мод новые головоломки, монстров, персонажей и локации. В числе последних будет, например, мотель Day in Raccoon, где герой вынужден остановиться после аварии на дороге. Пока неизвестно, когда выйдет Resident Evil: Revisited, но в скором времени команда обещает выпустить демоверсию проекта.
выглядит интересно, но опоздало лет на 20...
А, так это мод для оригинала, не для ремейка.... Зачем?
Нифига он широкий
Жаль не на римейк, проехал.