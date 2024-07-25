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Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 6 747 оценок

Вышел геймплей Resident Evil: Revisited - крупного мода для Resident Evil 2

Simple Jack

Авторы YouTube-канала Residence of Evil опубликовали новый геймплей масштабной модификации для оригинальной Resident Evil 2. Над Resident Evil: Revisited трудится группа моддеров Team REVisited.

Главным героем истории станет Трент — сотрудник корпорации Umbrella, который должен собрать важные данные из особняка Спенсера и лаборатории под ним. Действие разворачивается незадолго до событий первой Resident Evil — до прибытия на место бойцов отряда S.T.A.R.S.

Команда добавит в мод новые головоломки, монстров, персонажей и локации. В числе последних будет, например, мотель Day in Raccoon, где герой вынужден остановиться после аварии на дороге. Пока неизвестно, когда выйдет Resident Evil: Revisited, но в скором времени команда обещает выпустить демоверсию проекта.

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4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Олег В

выглядит интересно, но опоздало лет на 20...

7
Андрей Ккккк

А, так это мод для оригинала, не для ремейка.... Зачем?

6
Freund Benno

Нифига он широкий

0
HITMAN 5

Жаль не на римейк, проехал.

0