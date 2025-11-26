Вышел мод RE:ENHANCE V2.0 для Resident Evil 2 - масштабное визуальное обновление выглядит невероятно

Моддер SonicB00M потратил больше года на работу над новой версией своего мода RE:ENHANCE для Resident Evil 2. Сегодня он наконец-то выпустил версию 2.0, которая значительно улучшила графику и фоны.
Как отметил моддер, все фоны выглядят чётче и детализированнее, чем когда-либо. Более того, множество мелких элементов (таких как плакаты, вывески, доски объявлений и едва заметные узоры на обоях) были кропотливо воссозданы вручную и гармонично интегрированы в сцены.
SonicB00M также переработал инвентарь и иконки файлов. Кроме того, он улучшил множество 3D-моделей и текстур дверей. Также появились новые, улучшенные эффекты дыма, крови, огня и многого другого.
Если у вас есть GOG-версия Resident Evil 2, вы можете скачать эту версию мода с нашего сайта по ссылке выше.
Нейротекстуры не спасут каку - это недорезик. Зомби падают от испуга, коридоры широкие для бега мимо бичей, оружия и патронов больше чем у Думгая. А при Миками такого бардака не было. Атмосферы ноль, игра для детей - разноцветная разукрашка - фича Камии, создателя кринжа Бабонетты и Дмс.
Мог бы и не расписывать, все равно эту глупость никто всерьёз не воспримет.
Хрен тебе а не реакция клоуна или какашки или любой другой. Сиди без бонусов. Лосяра.
Пацан, старался, сделал красиво. Молодец. Зачем обсирать, его труд..... . Ну ты ващееее!!!!
Прикольно, но по моему это мартышкин труд. Ладно бы мод вышел до релиза ремейка, но сейчас уже не актуально.
Актуально, так как ремейк всё изменил, и далеко не в лучшую сторону.
Это будет актуально всегда. Ремейк и оригинал это две разные игры, по сути. Хоть и выглядят как одна
В смысле далеко не в лучшую сторону? Чего тебе не понравилось-то?
Сюда теперь и 3д модельки нужны другие
Резидент который мы заслужили !
Лет 10-15 назад я сам хотел сделать улучшение картинок бэкгрануда RE2 и RE3. Я распаковал все картинки и начала обработку в фотошоп. Но увы хорошего результата я достичь не смог и бросил это дело. А сегодня тут особо делать нефиг. Открываешь Stable Diffusion или ComfyUI с FLUX моделями и всё масштабируешь без потери качества, а ещё можно и дорисовать края картинок, чтобы привести к широкоформатному экрану. Конечно повозится придётся, но результат выше на картинках.
На словах что угодно сделать, раз плюнуть 😁
В первых версиях в мелких деталях ИИ хрень выдумывала. Да и тут он вручную допиливал. Хотя если поискать косяков всё равно найдётся куча. А уж края картинок уманаешься дорисовывать что бы совпадало с другими ракурсами, это почти нереально.
В целом да, с краями будет трудно, очень сложно Только что прочитал что выкатили Flux 2.0. Обещают ещё больше точности в следовании промтам. Правда наверно и ресурсов больше жрать будет.
Задники это конечно хорошо. Но оно как-то резко контрастирует с персонажем.
Пора выкидывать свой бигбокс оригинальной игры. Неактуально...
Можешь мне подарить. Я на свой старушке Play Station 2 в него поиграю.
Офигенчик. Теперь бы 3му Резику такое и 3д модельки бы поменять на новые и вообще просто супер.