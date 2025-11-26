ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 2 19.02.1999
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 9 357 оценок

Вышел мод RE:ENHANCE V2.0 для Resident Evil 2 - масштабное визуальное обновление выглядит невероятно

monk70 monk70

Моддер SonicB00M потратил больше года на работу над новой версией своего мода RE:ENHANCE для Resident Evil 2. Сегодня он наконец-то выпустил версию 2.0, которая значительно улучшила графику и фоны.

Resident Evil 2 (1999) "RE-Enhance - масштабное графическое обновление"

Как отметил моддер, все фоны выглядят чётче и детализированнее, чем когда-либо. Более того, множество мелких элементов (таких как плакаты, вывески, доски объявлений и едва заметные узоры на обоях) были кропотливо воссозданы вручную и гармонично интегрированы в сцены.

SonicB00M также переработал инвентарь и иконки файлов. Кроме того, он улучшил множество 3D-моделей и текстур дверей. Также появились новые, улучшенные эффекты дыма, крови, огня и многого другого.

Если у вас есть GOG-версия Resident Evil 2, вы можете скачать эту версию мода с нашего сайта по ссылке выше.

Комментарии:  25
Ваш комментарий
RetroGooner

Нейротекстуры не спасут каку - это недорезик. Зомби падают от испуга, коридоры широкие для бега мимо бичей, оружия и патронов больше чем у Думгая. А при Миками такого бардака не было. Атмосферы ноль, игра для детей - разноцветная разукрашка - фича Камии, создателя кринжа Бабонетты и Дмс.

Otavek

Мог бы и не расписывать, все равно эту глупость никто всерьёз не воспримет.

Pravda_RUB

Хрен тебе а не реакция клоуна или какашки или любой другой. Сиди без бонусов. Лосяра.

dartender

Пацан, старался, сделал красиво. Молодец. Зачем обсирать, его труд..... . Ну ты ващееее!!!!

J a r v i s

Прикольно, но по моему это мартышкин труд. Ладно бы мод вышел до релиза ремейка, но сейчас уже не актуально.

Gords

Актуально, так как ремейк всё изменил, и далеко не в лучшую сторону.

NellOfficial

Это будет актуально всегда. Ремейк и оригинал это две разные игры, по сути. Хоть и выглядят как одна

North235 Gords

В смысле далеко не в лучшую сторону? Чего тебе не понравилось-то?

MetalGearStranding

Сюда теперь и 3д модельки нужны другие

inkomniak

НИЧОСИ

Ghost7206

Резидент который мы заслужили !

5uperNova

Воу

Legend_of_the_Hero

Лет 10-15 назад я сам хотел сделать улучшение картинок бэкгрануда RE2 и RE3. Я распаковал все картинки и начала обработку в фотошоп. Но увы хорошего результата я достичь не смог и бросил это дело. А сегодня тут особо делать нефиг. Открываешь Stable Diffusion или ComfyUI с FLUX моделями и всё масштабируешь без потери качества, а ещё можно и дорисовать края картинок, чтобы привести к широкоформатному экрану. Конечно повозится придётся, но результат выше на картинках.

ant 36436

На словах что угодно сделать, раз плюнуть 😁

В первых версиях в мелких деталях ИИ хрень выдумывала. Да и тут он вручную допиливал. Хотя если поискать косяков всё равно найдётся куча. А уж края картинок уманаешься дорисовывать что бы совпадало с другими ракурсами, это почти нереально.

Legend_of_the_Hero ant 36436

В целом да, с краями будет трудно, очень сложно Только что прочитал что выкатили Flux 2.0. Обещают ещё больше точности в следовании промтам. Правда наверно и ресурсов больше жрать будет.

Yoshemitsu

Задники это конечно хорошо. Но оно как-то резко контрастирует с персонажем.

WAR1OCKS

Пора выкидывать свой бигбокс оригинальной игры. Неактуально...

Pravda_RUB

Можешь мне подарить. Я на свой старушке Play Station 2 в него поиграю.

LethalApple

Офигенчик. Теперь бы 3му Резику такое и 3д модельки бы поменять на новые и вообще просто супер.

