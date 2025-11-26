Вышел мод RE:ENHANCE V2.0 для Resident Evil 2 - масштабное визуальное обновление выглядит невероятно

Моддер SonicB00M потратил больше года на работу над новой версией своего мода RE:ENHANCE для Resident Evil 2. Сегодня он наконец-то выпустил версию 2.0, которая значительно улучшила графику и фоны.

Как отметил моддер, все фоны выглядят чётче и детализированнее, чем когда-либо. Более того, множество мелких элементов (таких как плакаты, вывески, доски объявлений и едва заметные узоры на обоях) были кропотливо воссозданы вручную и гармонично интегрированы в сцены.

SonicB00M также переработал инвентарь и иконки файлов. Кроме того, он улучшил множество 3D-моделей и текстур дверей. Также появились новые, улучшенные эффекты дыма, крови, огня и многого другого.

Если у вас есть GOG-версия Resident Evil 2, вы можете скачать эту версию мода с нашего сайта по ссылке выше.