"Зачем играть в пыльные старые реликвии": в Capcom не хотели переиздавать культовые версии Resident Evil

Недавно классическая трилогия Resident Evil — первые три части легендарного хоррора — вышла в магазине GOG и получила феноменальный приём игроков. Однако, как оказалось, эти переиздания могли вовсе не увидеть свет. В руководстве Capcom поначалу не видели никакого смысла возвращать старые версии, считая современные ремейки «окончательным и превосходящим опытом».

По словам Марчина Пачиньского, менеджера по развитию бизнеса GOG, компания столкнулась с серьёзными трудностями, убеждая Capcom в необходимости выпуска оригинальных версий.

Они говорили: “У нас уже есть ремейки — это и есть лучший способ испытать Resident Evil”. Мы долго объясняли, что существует аудитория, для которой важны именно те старые версии — со всеми их особенностями, атмосферой и воспоминаниями.

— рассказал он в интервью изданию The Game Business.

Зачем играть в эти пыльные старые реликвии, когда доступны новые блестящие ремейки?

— заявили представители Capcom в ответ на обращение GOG.

В итоге японский издатель согласился доверить GOG одну из своих крупнейших серий. Решение оказалось удачным: классическая трилогия получила около 94% положительных отзывов, а продажи превзошли ожидания. Это подтвердило, что у оригинальных версий по-прежнему есть ценность — независимо от того, насколько впечатляющими стали современные ремейки.

Несмотря на признание обновлённых версий Resident Evil 2 и 4, многие поклонники продолжают считать, что именно оригиналы с их неподражаемой атмосферой, фиксированной камерой и фирменным «страхом неизвестности» остаются настоящими символами жанра. К тому же для классических изданий существуют сотни модификаций от сообщества, способных улучшить или расширить любые игры.