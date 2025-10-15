"Зачем играть в пыльные старые реликвии": в Capcom не хотели переиздавать культовые версии Resident Evil

Недавно классическая трилогия Resident Evil — первые три части легендарного хоррора — вышла в магазине GOG и получила феноменальный приём игроков. Однако, как оказалось, эти переиздания могли вовсе не увидеть свет. В руководстве Capcom поначалу не видели никакого смысла возвращать старые версии, считая современные ремейки «окончательным и превосходящим опытом».
По словам Марчина Пачиньского, менеджера по развитию бизнеса GOG, компания столкнулась с серьёзными трудностями, убеждая Capcom в необходимости выпуска оригинальных версий.
Они говорили: “У нас уже есть ремейки — это и есть лучший способ испытать Resident Evil”. Мы долго объясняли, что существует аудитория, для которой важны именно те старые версии — со всеми их особенностями, атмосферой и воспоминаниями.
— рассказал он в интервью изданию The Game Business.
Зачем играть в эти пыльные старые реликвии, когда доступны новые блестящие ремейки?
— заявили представители Capcom в ответ на обращение GOG.
В итоге японский издатель согласился доверить GOG одну из своих крупнейших серий. Решение оказалось удачным: классическая трилогия получила около 94% положительных отзывов, а продажи превзошли ожидания. Это подтвердило, что у оригинальных версий по-прежнему есть ценность — независимо от того, насколько впечатляющими стали современные ремейки.
Несмотря на признание обновлённых версий Resident Evil 2 и 4, многие поклонники продолжают считать, что именно оригиналы с их неподражаемой атмосферой, фиксированной камерой и фирменным «страхом неизвестности» остаются настоящими символами жанра. К тому же для классических изданий существуют сотни модификаций от сообщества, способных улучшить или расширить любые игры.
Я играл в HD-переиздания перового и 0 и этого было настоящее мучение. Так что да, только ремейки.
Я так же. В результате прошёл нулёвку с трейнером на бессмертие просто ради сюжета. Для своего времени может оно и было хорошей игрой, но с такой стрельбой... нет. В ремейки просто удобно играть, так что теплится надежда что будут ремейки первой, нулевой и кода вероники. Я люблю старые игры, но далеко не все. Уверен, этот "феноменальный приём игроков" старой трилогии вовсе не значит что тут же каждый человек прошёл все три части от начала до конца
А ещё эта камера, эти двери... Старые приставочные игры это ужас.
При этом в старые ПК-игры я могу спокойно играть, Fallout 2 (Невада, Сонора) мне прям в кайф.
Тоже их прошел (версии, что в Steam'e). Как игры - вполне норм, если с поправкой на год выхода. Но сами порты сделаны "на отвали": в первой части разрабы не удосужились даже сделать курсор мышки автоматически скрываемым. В итоге пришлось "прятать" его во время игры в углу экрана.
Я все понимаю, но играть в классическую трилогию у меня желания не вызывает в 2025 году, как часть истории сохранить надо. а играть в это я сейчас не буду!
100%
Кому как.Я стабильно перепрохожу старые резаки раз в год.
Ссаные корпораты как всегда срут не снимая штанов, давая стечь дрисне по штанинам.
Вот для этого пиратство и существует - для сохранения цифрового наследия, потому что создателям плевать.
Как же хорошо, что существуют сайты с репозиториями, торрент-трекеры и Архив Интернета.
И правильно. У людей мониторы 32 дюйма в 8к, какие там игры в 480р запускать? Жесть же
Прям так отвечали? Верим.
Я сомневаюсь что в старые версии RE я играть буду, так как в свое время их переигрывал неоднократно, но для коллекции купил бы. Кто знает, может накатит когда-нибудь желание в них снова поиграть. Так что лучше чтобы была такая возможность, чем её отсутствие.
моддеры творят чудеса, так что всегда можно передумать
В своё время классика Re2,Re3 была затерта до дыр на PS One и мне сложно сказать буду ли я в неё играть,но тем не менее отлично понимаю тех, кто будет и любит старые версии.А поскольку лично для меня Re на данный момент закончилась на 3 части, мой шанс поиграть в классику очень высок
Жажда золота победила называется. Тем более интересно какие именно версии вошли. Ведь были разные версии для разных рынков.))
Для пс1 рынок германии?
Да щас уйма старых инди хорроров в таком стиле выходит...
Сразу видно,что представитель капком просто тупорылый "эффективный" менеджер,который к геймингу вообще никакого отношения не имеет.