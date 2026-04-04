6 лет спустя фанаты всё ещё в ярости из-за "обманчивого" маркетинга Resident Evil 3 Remake

Шесть лет назад Capcom начала рекламную кампанию ремейка Resident Evil 3, демонстрируя полную карту Раккун-Сити и кадры с легендарной Часовой башней. Для многих фанатов это стало «наживкой» на почве ностальгии ради проекта, который в итоге назовут «изуродованным» и поспешно выпущенным на волне успеха RE2 Remake.
Несмотря на хайп, созданный трейлерами, финальная версия игры заставила сообщество чувствовать себя обманутым. Огромные участки города были вырезаны, а Часовую башню - культовую локацию оригинала - и вовсе полностью проигнорировали, лишив игроков возможности её исследовать.
Оглядываясь назад, игроки до сих пор приводят этот релиз в пример того, как проект поспешно «выталкивают» за дверь, жертвуя духом и наполнением первоисточника.
Всё так. Очень бесит что обрубок выкатили.
Хавайте больше с ложечки, хавайте всякий мусор типо деревни дебилов и высер реквием.
И будут вам вообще по одной локации продавать под видом "новой игры"
Из-за глиномесов, разрабы вообще обленились и перестали что то вкладывать в игры. (Зачем что то выдумывать, создавать, изобретать, и так прохавают и ещё попросят. А вместо логичных и важных вопросов, даунята-фанатики будут думать Ооо а на ком Леон женат, Ооо Леон ездит на порше, Ооо наложите мне ещё...)
Нормальная игра как по мне, нравится👍
Если бы так называемые фанаты не принесли огромный успех этому ремейку (как и всем остальным удачным), тогда бы эти толстосумы и задумались бы, а так нафига надо о чём-то вообще думать, если проект в принципе мега-успешный!)
Недавно вышел HD мод для оригинала - так я его раза 3 подряд прошел. Шедевр. Лучшая и самая атмосферная игра в серии. И там столько можно было бы еще понаделать, расширить игру, а они ее наоборот порезали... Это мог бы быть самый лучший Резидент в истории. Но не же плять... Именно ЭТУ игру нужно было изуродовать. Из них всез. Лучше бы 4ку изуродовали.
При чем я не согласен с теми кто игру совсем хейтят - игра сама по себе очень хорошая. Но это не РЕ3. Это просто новая игра. И полное г*вно как римейк.