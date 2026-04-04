6 лет спустя фанаты всё ещё в ярости из-за "обманчивого" маркетинга Resident Evil 3 Remake

Шесть лет назад Capcom начала рекламную кампанию ремейка Resident Evil 3, демонстрируя полную карту Раккун-Сити и кадры с легендарной Часовой башней. Для многих фанатов это стало «наживкой» на почве ностальгии ради проекта, который в итоге назовут «изуродованным» и поспешно выпущенным на волне успеха RE2 Remake.

Несмотря на хайп, созданный трейлерами, финальная версия игры заставила сообщество чувствовать себя обманутым. Огромные участки города были вырезаны, а Часовую башню - культовую локацию оригинала - и вовсе полностью проигнорировали, лишив игроков возможности её исследовать.

Оглядываясь назад, игроки до сих пор приводят этот релиз в пример того, как проект поспешно «выталкивают» за дверь, жертвуя духом и наполнением первоисточника.