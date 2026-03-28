Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.7 6 796 оценок

Энтузиаст показал 7 минут геймплея из мода, восстанавливающего контент Resident Evil 3 Remake

monk70 monk70

В прошлом месяце сообщалось о моде, цель которого — восстановить контент, вырезанный из Resident Evil 3 Remake. Недавно моддер поделился двумя новыми видеороликами, демонстрирующими 7 минут игрового процесса в процессе разработки.

Для тех, кто не знал, Resident Evil 3 Last Escape позволит вам исследовать новые городские локации, Часовую башню, парк, заброшенный завод, кладбище, полицейский участок и многое другое. Он также переработает и добавит новые встречи с Немезисом и битвы с боссами.

Вот пример. В начале игры Capcom добавила в ремейк встречу с Немезисом, которой не было в оригинальной версии. Мод восстанавливает её, заменяя Немезиса зомби, как в оригинальной игре RE3.

Кроме того, мод переработает систему крафта, добавив несколько новых типов пороха. Он также добавит систему сохранения с чернильной лентой из RE2. Плюс ко всему, появятся новые головоломки.

В первом видео мы видим переработанную версию сцены побега из квартиры. Во втором видео мы можем увидеть одну из новых функций этого мода. Как и в большинстве современных игр, зомби теперь будут сбрасывать предметы, которые игроки могут подбирать.

Поскольку мод всё ещё находится в разработке, эти видео не отражают его окончательное качество. Как отметил создатель мода, как визуальные эффекты, так и функции могут меняться со временем. Тем не менее, эти видео могут дать вам представление о том, что этот мод привнесёт в игру.

Great-heartedElio

>>восстановить контент, вырезанный
чтобы что-то вырезать, надо чтоб это вообще существовало. И как он собирается это восстановить? Заново смоделить и затекстурить? Ну-ну. очередной мод, который никогда не выйдет

Rio17

неплохо будет повод перепройти