Энтузиаст показал первый взгляд на кооперативный мод для Resident Evil 3 Remake

Моддер HeySnippy в настоящее время работает над кооперативным модом для Resident Evil 3 Remake и поделился видео игрового процесса из его последней версии, находящейся в разработке.

Главная особенность последней версии, находящейся в разработке, — это синхронизация врагов и возможность для обоих игроков наносить урон зомби. HeySnippy планирует сделать синхронизацию врагов более эффективной в последующих версиях. Более того, мод позволит вам выбрасывать предметы, чтобы ваш напарник мог их подобрать.

Моддер планирует запустить фазу раннего доступа до того, как мод станет доступен публично. Эта ограниченная группа позволит ему обнаружить и исправить ошибки и проблемы, которые могут возникнуть. Это также станет стресс-тестом для мода перед его публичным релизом. Чтобы присоединиться к этому этапу раннего доступа, вам нужно будет присоединиться к серверу Discord мода.

HeySnippy также намекнул на потенциальный кооперативный мод для Resident Evil 2 Remake. Однако не стоит ожидать его скорого выхода. Сейчас моддер занят кооперативным модом для Resident Evil 3 Remake.

Пока нет информации о сроках полного релиза мода.