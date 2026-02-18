Энтузиаст возвращает в ремей Resident Evil 3 всё, что пошло под нож, - от Часовой башни до классических механик

Многие преданные фанаты остались разочарованы официальным ремейком Resident Evil 3 из-за изменений и сокращений, внесенных Capcom. Например, в ремейке невозможно попасть в Часовую башню. Хотя разработчики не дали внятных объяснений таких решений, ветераны серии не смирились с потерями. Один из них даже решил создать мод, чтобы восстановить всё утерянное.

Мод называется «Resident Evil 3 Last Escape»; его цель — сделать ремейк более соответствующим оригиналу. Автор планирует не только вернуть вырезанный контент, но и добавить новые районы, расширить границы города и полностью пересмотреть механику игрового процесса. Это по-настоящему масштабная попытка исправить ошибки официального релиза.

Если вдаваться в подробности, модификация позволит исследовать такие знаковые локации, как Часовая башня, Парк, Заброшенный завод, Кладбище, обновленный полицейский участок (RPD) и многое другое. Кроме того, автор восстановит оригинальные сцены (например, заменив раннее появление Немезиса на зомби). Изменения затронут и геймплей: вернется система крафта с разными типами пороха, появятся новые загадки и классические чернильные ленты для сохранений, как в Resident Evil 2.

Несмотря на отсутствие даты выхода, геймплейные ролики подтверждают активную стадию разработки.