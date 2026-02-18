Энтузиаст возвращает в ремей Resident Evil 3 всё, что пошло под нож, - от Часовой башни до классических механик

Многие преданные фанаты остались разочарованы официальным ремейком Resident Evil 3 из-за изменений и сокращений, внесенных Capcom. Например, в ремейке невозможно попасть в Часовую башню. Хотя разработчики не дали внятных объяснений таких решений, ветераны серии не смирились с потерями. Один из них даже решил создать мод, чтобы восстановить всё утерянное.
Мод называется «Resident Evil 3 Last Escape»; его цель — сделать ремейк более соответствующим оригиналу. Автор планирует не только вернуть вырезанный контент, но и добавить новые районы, расширить границы города и полностью пересмотреть механику игрового процесса. Это по-настоящему масштабная попытка исправить ошибки официального релиза.
Если вдаваться в подробности, модификация позволит исследовать такие знаковые локации, как Часовая башня, Парк, Заброшенный завод, Кладбище, обновленный полицейский участок (RPD) и многое другое. Кроме того, автор восстановит оригинальные сцены (например, заменив раннее появление Немезиса на зомби). Изменения затронут и геймплей: вернется система крафта с разными типами пороха, появятся новые загадки и классические чернильные ленты для сохранений, как в Resident Evil 2.
Несмотря на отсутствие даты выхода, геймплейные ролики подтверждают активную стадию разработки.
Какая же у этих фанатов тяга к калу. Им насрали на голову а они из этого шапку лепят
а ты спец по калу я смотрю 😂
Лучше бы оригинальный RE3 кто то улучшил, а эту кучу кала лучше вообще не трогать.
Недавно видел вот бы это перенести в игру https://youtu.be/Yzm4ykCU328?si=BC5ggARpQ5uD6cel
Вопрос в том, а кто будет возвращать то, что не подрезала? А?
Я обожаю Playgroun!
корзинку, а вот что в ней - я тебе не скажу, потому что у тебя докУментов нет
вечно фанаты должны за ленивыми разрабами дорабатывать, как не мафия 2, так ре3
Мафия 2 вообще не к месту.
к месту, там тоже сильно порезали всё, что только можно
Очередной амбициозный мод, который не доживет до релиза.
А вот если доживет, что ты скажешь тогда?
Я же не на пустом же месте такие выводы делаю. Много ли таких креативных проектов добрались до финишной черты?
энтузиаст, конечно, молодец, но сомневаюсь, что в это когда-то удастся поиграть.
Энтузиасты они такие, лишь бы выкопать что нибудь.
Вооо, вот это хороший мод о котором я давно мечтал! ИИ в помощь, как говорится и все такое.
Ага. Ждем сообщение от "Энтузиаста" что Сарком вежливо попросила его прикрыть все работы над ее интеллектуальной собственностью
Очень долго походу будет возвращать и не факт что что то получится )))А Capcom такой огрызок выпустить после хорошей второй части ,это надо было постараться нихрена не делать)))
Вторая тоже была тотальным огрызком, но у неё был свой шарм. Тройка по своему хороша как бодрый экшн, а двойка как, бодрый сурвайв)
В каком месте огрызком она была ,что то удалили, но и добавили нового прилично, а третья шлак полный на скорую руку ремейк за 1 год, пока хайп со второй не пропал
Хотелось бы конечно в финальную версию поиграть, но сомнительно что доживет до релиза это все. Как он вообще это сделал без инструментария? Наверное через жесткие костыли.