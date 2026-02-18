ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.7 6 702 оценки

Энтузиаст возвращает в ремей Resident Evil 3 всё, что пошло под нож, - от Часовой башни до классических механик

Gruz_ Gruz_

Многие преданные фанаты остались разочарованы официальным ремейком Resident Evil 3 из-за изменений и сокращений, внесенных Capcom. Например, в ремейке невозможно попасть в Часовую башню. Хотя разработчики не дали внятных объяснений таких решений, ветераны серии не смирились с потерями. Один из них даже решил создать мод, чтобы восстановить всё утерянное.

Мод называется «Resident Evil 3 Last Escape»; его цель — сделать ремейк более соответствующим оригиналу. Автор планирует не только вернуть вырезанный контент, но и добавить новые районы, расширить границы города и полностью пересмотреть механику игрового процесса. Это по-настоящему масштабная попытка исправить ошибки официального релиза.

Если вдаваться в подробности, модификация позволит исследовать такие знаковые локации, как Часовая башня, Парк, Заброшенный завод, Кладбище, обновленный полицейский участок (RPD) и многое другое. Кроме того, автор восстановит оригинальные сцены (например, заменив раннее появление Немезиса на зомби). Изменения затронут и геймплей: вернется система крафта с разными типами пороха, появятся новые загадки и классические чернильные ленты для сохранений, как в Resident Evil 2.

Несмотря на отсутствие даты выхода, геймплейные ролики подтверждают активную стадию разработки.

40
36
Комментарии:  36
Ваш комментарий
KoreanLoki

Какая же у этих фанатов тяга к калу. Им насрали на голову а они из этого шапку лепят

20
w_temptation

а ты спец по калу я смотрю 😂

12
Johnny Rotten

Лучше бы оригинальный RE3 кто то улучшил, а эту кучу кала лучше вообще не трогать.

7
vertehwost Johnny Rotten

Недавно видел вот бы это перенести в игру https://youtu.be/Yzm4ykCU328?si=BC5ggARpQ5uD6cel

2
Alex Energy

Вопрос в том, а кто будет возвращать то, что не подрезала? А?

10
Gords
11
Alex Energy Gords

Я обожаю Playgroun!

8
Alex Energy Gords

корзинку, а вот что в ней - я тебе не скажу, потому что у тебя докУментов нет

8
AD010

вечно фанаты должны за ленивыми разрабами дорабатывать, как не мафия 2, так ре3

7
Рикочико

Мафия 2 вообще не к месту.

AD010 Рикочико

к месту, там тоже сильно порезали всё, что только можно

1
Pаrallax

Очередной амбициозный мод, который не доживет до релиза.

6
Alex Energy

А вот если доживет, что ты скажешь тогда?

7
Pаrallax Alex Energy

Я же не на пустом же месте такие выводы делаю. Много ли таких креативных проектов добрались до финишной черты?

OzyWoozy

энтузиаст, конечно, молодец, но сомневаюсь, что в это когда-то удастся поиграть.

2
sa1958

Энтузиасты они такие, лишь бы выкопать что нибудь.

LethalApple

Вооо, вот это хороший мод о котором я давно мечтал! ИИ в помощь, как говорится и все такое.

Yoshemitsu

Ага. Ждем сообщение от "Энтузиаста" что Сарком вежливо попросила его прикрыть все работы над ее интеллектуальной собственностью

Денис Сидоров 5

Очень долго походу будет возвращать и не факт что что то получится )))А Capcom такой огрызок выпустить после хорошей второй части ,это надо было постараться нихрена не делать)))

Антон Радикалушкин

Вторая тоже была тотальным огрызком, но у неё был свой шарм. Тройка по своему хороша как бодрый экшн, а двойка как, бодрый сурвайв)

2
Денис Сидоров 5 Антон Радикалушкин

В каком месте огрызком она была ,что то удалили, но и добавили нового прилично, а третья шлак полный на скорую руку ремейк за 1 год, пока хайп со второй не пропал

1
JEKABRAZZ

Хотелось бы конечно в финальную версию поиграть, но сомнительно что доживет до релиза это все. Как он вообще это сделал без инструментария? Наверное через жесткие костыли.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ