Энтузиаст запустил ремейк Resident Evil 3 в разрешении 14K на видеокарте GeForce RTX 5090

Пользователь Reddit под псевдонимом dudecooler продемонстрировал работу хоррора Resident Evil 3 в эффективном разрешении 14K, задействовав всю мощность нового флагманского графического ускорителя NVIDIA.

Итоговое разрешение картинки составило внушительные 13 824 на 7 776 пикселей. Для достижения такого результата геймер не использовал сторонние модификации, а воспользовался встроенными инструментами игры. Он запустил проект в нативном 8K, после чего увеличил ползунок масштабирования разрешения в настройках до 180 процентов. Тестовой платформой послужила видеокарта RTX 5090, которая смогла удерживать производительность на уровне 30 кадров в секунду.

Нагрузка на систему оказалась экстремальной, потребовав колоссальных ресурсов от графического адаптера. Объем задействованной видеопамяти превысил 32 ГБ. Автор эксперимента отметил, что достиг технического предела движка RE Engine, так как любые попытки повысить разрешение еще немного приводили к критическим ошибкам движка и мгновенному вылету игры на рабочий стол.

Главным преимуществом такого режима стала беспрецедентная четкость удаленных объектов. На предоставленных скриншотах при сильном увеличении можно без труда прочитать текст на витринах и плакатах внутри игровых магазинов, тогда как в стандартном режиме 4K эти детали остаются размытыми. Поскольку коммерческих мониторов с поддержкой 14K не существует, данный опыт служит демонстрацией работы суперсэмплинга и показывает запас чистого вычислительного потенциала современного железа.