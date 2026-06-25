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Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 7 000 оценок

Фанаты раскрыли любовный интерес Джил Валентайн из классической Resident Evil 3 - им оказался звезда "Твин Пикс"

pgsvcks pgsvcks

Фанат Resident Evil @OneiRoidandRoid сделал крутое открытие, которое моментально стало мемом.

На столе Джил Валентайн в оригинальной Resident Evil 3: Nemesis стоит фотография её якобы парня. После детального сравнения текстур оказалось, что это Кайл МакЛахлан - легендарный актёр, сыгравший специального агента Дейла Купера в культовом сериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

Реакция сообщества:

Джил имеет идеальный вкус. Кофе, вишнёвый пирог и борьба с биологическим оружием.
Она встречалась с Дейлом Купером? Это идеально.

В ремейке Resident Evil 3 Capcom убрала эту фотографию и заменила её на собаку - видимо, чтобы не провоцировать лишние вопросы. А фанаты оригинала спустя 25+ лет всё равно докопались до правды.

29
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
RMP
"Capcom убрала эту фотографию и заменила её на собаку - видимо, чтобы..." заодно намекнуть и на сюжет Твин Пикс?.. )))
5
SOLUS5678

Прикольно.)

4
Bookercatch

Класс :D Люблю этот сериал и серию игр

1
Кей Овальд

Хороший выбор. :))

ZNGRU

Текстура фотки максимально размытая, фиг разглядишь детали.

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