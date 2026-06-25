Фанаты раскрыли любовный интерес Джил Валентайн из классической Resident Evil 3 - им оказался звезда "Твин Пикс"

Фанат Resident Evil @OneiRoidandRoid сделал крутое открытие, которое моментально стало мемом.

На столе Джил Валентайн в оригинальной Resident Evil 3: Nemesis стоит фотография её якобы парня. После детального сравнения текстур оказалось, что это Кайл МакЛахлан - легендарный актёр, сыгравший специального агента Дейла Купера в культовом сериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

Реакция сообщества:

Джил имеет идеальный вкус. Кофе, вишнёвый пирог и борьба с биологическим оружием.

Она встречалась с Дейлом Купером? Это идеально.

В ремейке Resident Evil 3 Capcom убрала эту фотографию и заменила её на собаку - видимо, чтобы не провоцировать лишние вопросы. А фанаты оригинала спустя 25+ лет всё равно докопались до правды.