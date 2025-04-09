iOS-версия Resident Evil 3 заработала менее 50 тысяч долларов за три недели

Владельцы устройств Apple без энтузиазма встретили iOS-версию Resident Evil 3. Об этом сообщает портал MobileGamer, изучивший данные аналитических сервисов.

Resident Evil 3 вышла 18 марта на iPhone 15 Pro, всех моделях iPhone 16, а также на Mac и iPad с чипами M1 и новее. Как и предыдущие мобильные порты серии, Resident Evil 3 можно бесплатно скачать из App Store, но после загрузки доступен только ознакомительный контент — за разблокировку всей игры надо заплатить.

По сведениям AppMagic, к 8 апреля Resident Evil 3 выручила на iOS чистыми немногим менее 50 тысяч долларов при 115 тысячах загрузок.

Сервис Appfigures дает более пессимистичные оценки. Если верить ему, выручка iOS-версии Resident Evil 3 составила 22 тысячи долларов, а загрузки — 54 тысячи.

Resident Evil 3 — не первая игра серии, показавшая слабые результаты на устройствах Apple. Ранее MobileGamer сообщал о провалах Resident Evil Village, Resident Evil 7 и ремейка Resident Evil 4. Неудачно вышли на iOS и ряд других ААА-игр вроде Assassin’s Creed Mirage и Death Stranding.

Аналитик Мэтью Болл (Matthew Ball) в интервью The Game Business указал, что такие показатели мобильных портов игр серии Resident Evil были предсказуемы.

[Подходящий для игры в Resident Evil] iPhone есть примерно у 40 млн человек. Он стоит, кстати, 1,6-1,7 тысяч долларов. И вот, по сути, сколько из этих 40 млн человек играют в видеоигры? Ответ — не так уж и много. И тут возникает следующий вопрос: сколько из тех, кто купит игру Resident Evil [на iPhone], еще не купили ее [на другом устройстве]? И третий вопрос — скольким людям может нравиться серия Resident Evil в целом, как абстрактный шутер, но конкретная игра их не заинтересует? — сказал Болл.

Тем не менее Болл считает, что мобильные порты ААА-игр способны добиться успеха. Например, в случае одновременного выпуска тайтла на смартфонах и других платформах можно будет увидеть не гигантские, но солидные мобильные продажи.