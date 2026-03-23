Линейка Capcom Figure Builder пополнится премиальной статуэткой Немезиса из ремейка Resident Evil 3

Компания Capcom анонсировала 40-сантиметровую статуэтку Немезиса из ремейка Resident Evil 3, приуроченную к 30-летию франшизы. Фигурка выйдет 10 декабря под собственным брендом компании — Capcom Figure Builder.

Фигурка Немезиса в масштабе 1/6, изготовленная из ПВХ и АБС, выделяется наличием сменных голов, позволяющих выбрать между современным обликом из ремейка и классическим дизайном 1999 года, что дополняется узнаваемыми аксессуарами — щупальцем, ракетницей и брендированной подставкой Umbrella. Модель уже доступна для предзаказа в магазине e-Capcom за 49 478 иен (~$330).

Вместе с Немезисом в серию войдут фигурки Леона Кеннеди и Грейс Эшкрофт (из RE Requiem), над которыми работал скульптор K. Kurosawatsu. Автор самого Немезиса пока не назван. Capcom продолжает активно развивать создание высококачественного мерча собственного производства, продвигая имена своих скульпторов и дизайнеров.