Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.7 6 786 оценок

Линейка Capcom Figure Builder пополнится премиальной статуэткой Немезиса из ремейка Resident Evil 3

Gruz_

Компания Capcom анонсировала 40-сантиметровую статуэтку Немезиса из ремейка Resident Evil 3, приуроченную к 30-летию франшизы. Фигурка выйдет 10 декабря под собственным брендом компании — Capcom Figure Builder.

Фигурка Немезиса в масштабе 1/6, изготовленная из ПВХ и АБС, выделяется наличием сменных голов, позволяющих выбрать между современным обликом из ремейка и классическим дизайном 1999 года, что дополняется узнаваемыми аксессуарами — щупальцем, ракетницей и брендированной подставкой Umbrella. Модель уже доступна для предзаказа в магазине e-Capcom за 49 478 иен (~$330).

Вместе с Немезисом в серию войдут фигурки Леона Кеннеди и Грейс Эшкрофт (из RE Requiem), над которыми работал скульптор K. Kurosawatsu. Автор самого Немезиса пока не назван. Capcom продолжает активно развивать создание высококачественного мерча собственного производства, продвигая имена своих скульпторов и дизайнеров.

Rio17

Когда у ремейка был потенциал но его благополучно прое*

7
Yoshemitsu

Один из самых узнаваемых и культовых персонажей оригинальной Rеsident Evil 2,

Культовый статус: Немезис признан одним из самых страшных и запоминающихся противников в жанре survival horror из-за своей настойчивости, озвученной фразы «S.T.A.R.S.!» и способности нападать внезапно.

слит в унитаз убогим римейком на полтора часа геймплея, где вызывает только смех своим шутовским дизайном в мусорном пакете и кривыми скриптами.

1
skualllionheart

Если,как они говорили что гордятся новым лицом немезиса, то зачем тут на выбор тогда 2 головы, страя и новая?