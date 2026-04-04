Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.7 6 839 оценок

Намек от Capcom? Оригинальная Resident Evil 3 1999 года сейчас стоит в Steam дороже, чем высокобюджетный ремейк

2BLaraSex 2BLaraSex

На этой неделе Capcom наконец-то перенесла оригинальную трилогию Resident Evil в Steam - спустя почти два года после выхода этих версий на GOG. В честь весенней распродажи платформе компания не только выпустила старые игры, но и щедро урезала цены.

Однако внимательные пользователи заметили странный дисбаланс в цифрах. Стоимость Resident Evil 3: Nemesis (оригинал 1999 года) со скидкой составляет $3.74. При этом Resident Evil 3 (ремейк 2020 года) стоит всего $2.99.

Таким образом более старая, пиксельная версия "Побега из Раккун-Сити" сейчас обходится покупателю дороже, чем ее современная, высокобюджетная версия. И это при том, что оба дискаунта действуют в рамках одной распродажи. Два других классических ремейка - Resident Evil 2 и 4 - в подобную ценовую ловушку не попали. Такой перекос наблюдается исключительно с третьей частью.

Пользователи Steam уже успели пошутить, что Capcom таким образом косвенно соглашается с мнением фанатов: настоящая ценность - это именно старая школа, а блестящую поделку можно отдавать за бесценок.

Carissa7517

Какой намёк, посмотри на процент скидки, название поста некорректное

Saka Madiq

тут новости делаются из воздуха

кто понял в чём намек Capcom?

physx0

Автор клоун как и пользователи.

Tommy451

а процент скидки ни о чем не говорит? не смотря на дату выхода старая версия новинка в стиме, а новая - уже старая, вот такой каламбур.

Night Driving Avenger

Что за нелепый вброс вообще. Ремейк 5 лет в продаже, а переизданию и двух лет еще нет, к тому же тут надо делить прибыль с ГОГом т.к. переиздание их работа. Подождите еще годика 2-3, и будут оригинал за бакс распродавать.

