Намек от Capcom? Оригинальная Resident Evil 3 1999 года сейчас стоит в Steam дороже, чем высокобюджетный ремейк

На этой неделе Capcom наконец-то перенесла оригинальную трилогию Resident Evil в Steam - спустя почти два года после выхода этих версий на GOG. В честь весенней распродажи платформе компания не только выпустила старые игры, но и щедро урезала цены.

Однако внимательные пользователи заметили странный дисбаланс в цифрах. Стоимость Resident Evil 3: Nemesis (оригинал 1999 года) со скидкой составляет $3.74. При этом Resident Evil 3 (ремейк 2020 года) стоит всего $2.99.

Таким образом более старая, пиксельная версия "Побега из Раккун-Сити" сейчас обходится покупателю дороже, чем ее современная, высокобюджетная версия. И это при том, что оба дискаунта действуют в рамках одной распродажи. Два других классических ремейка - Resident Evil 2 и 4 - в подобную ценовую ловушку не попали. Такой перекос наблюдается исключительно с третьей частью.

Пользователи Steam уже успели пошутить, что Capcom таким образом косвенно соглашается с мнением фанатов: настоящая ценность - это именно старая школа, а блестящую поделку можно отдавать за бесценок.