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Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.7 6 006 оценок

Новый мод для оригинальной Resident Evil 3 улучшает все предварительно отрендеренные фоны

monk70 monk70

Моддер SonicB00M выпустил новый пакет HD-текстур для Resident Evil 3, который обновляет все предварительно отрендеренные фоны.

Для улучшения предварительно отрендеренных фонов SonicB00M использовал инструменты ИИ. Более того, он внес тысячи ручных правок. В результате игра может выглядеть более четкой и детализированной, чем раньше.

Интересно, что этот мод, похоже, предлагает лучшие фоны, чем Seamless HD Project. Или, по крайней мере, так утверждает моддер. Чтобы доказать свои заявления, SonicB00M поделился парой сравнений между SHDP и RE: Enhance. И да, похоже, что RE: Enhance лучше справляется с масштабированием предварительно отрендеренных фонов.

Размер мода составляет 1-2 ГБ, и вы можете скачать его по этой ссылке. Он также совместим с версией GOG.

21
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Вот с ремейком они обгадились... // Владимир Николаевич

8
Пользователь ВКонтакте

Да нет🤷‍♂️ // Иван Креклин

Bob Chipeska

Саму Джилл нельзя получше сделать?

4
JEKABRAZZ

Сегодня затестил, самый лучший текстурный пак на данный момент. На 1ю и 2ю от SonicB00M так же текстуры есть. Печально что моддеры этим занимаются, а не сами Capcom.

2
Agentdead

Было

1
Mopsetskiy

Ну я не видел новость, пусть лучше продублируют)

2
xmyr4ik

В детстве на ламповом телевизоре в 480p так же казалась графика. )

1
ka27

Я ещё до ковидАпокалипсиса перепрошёл 1,2,3

1