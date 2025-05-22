Новый мод для оригинальной Resident Evil 3 улучшает все предварительно отрендеренные фоны

Моддер SonicB00M выпустил новый пакет HD-текстур для Resident Evil 3, который обновляет все предварительно отрендеренные фоны.

Для улучшения предварительно отрендеренных фонов SonicB00M использовал инструменты ИИ. Более того, он внес тысячи ручных правок. В результате игра может выглядеть более четкой и детализированной, чем раньше.

Интересно, что этот мод, похоже, предлагает лучшие фоны, чем Seamless HD Project. Или, по крайней мере, так утверждает моддер. Чтобы доказать свои заявления, SonicB00M поделился парой сравнений между SHDP и RE: Enhance. И да, похоже, что RE: Enhance лучше справляется с масштабированием предварительно отрендеренных фонов.

Размер мода составляет 1-2 ГБ, и вы можете скачать его по этой ссылке. Он также совместим с версией GOG.